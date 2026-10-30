'ரத்த' விளையாட்டு: மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் நீச்சல்குள போட்டியில்: வீரர்களை பதம் பார்க்கும் உடைந்த டைல்ஸ்கள்
'ரத்த' விளையாட்டு: மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் நீச்சல்குள போட்டியில்: வீரர்களை பதம் பார்க்கும் உடைந்த டைல்ஸ்கள்
UPDATED : அக் 30, 2026 02:31 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:48 PM
மதுரை: மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் இன்று (அக்.,29) நடந்த மாவட்ட அளவிலான நீச்சல் போட்டிகளின் போது நீச்சல்குளத்தில் உடைந்திருந்த டைல்ஸ்கள் வீரர்களின் கால்களை கிழித்து ரத்தம் பார்த்தன.
நீச்சல்குளம் கட்டப்பட்டதில் இருந்து ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை உடைந்த டைல்ஸ்களை மாற்றுவது வழக்கம். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் கடந்தாண்டு ரூ.10 லட்சம் செலவில் உடைந்த டைல்ஸ்கள் மாற்றுவது, கழிப்பறை, குளியலறைகளின் மேற்பகுதியில் தட்டோடுகள் பதிப்பதற்கு செலவிடப்பட்டது. பெயருக்கு டைல்ஸ்கள் ஒட்டப்பட்டதால் ஓராண்டு முடிவதற்குள் நீச்சல்குளத்தின் தரைப்பகுதி டைல்ஸ்கள் நிறைய பெயர்ந்து விட்டது. குளத்தின் நான்கு பக்கமும் ஏறி அமரும் டைல்ஸ்கள் முழுவதும் உடைந்து ரத்தக்காவு வாங்க தயாராக உள்ளது.
புதிதாக கற்றுக் கொள்ள வருபவர்கள் ரத்தக்காயமின்றி நீச்சல் பழகமுடியாது. குளத்தினுள் பொருத்தப்பட்டுள்ள எவர்சில்வர் கைப்பிடிகளும் முறிந்துள்ளதால் துணியை கட்டி மறைத்துள்ளனர். தரைப்பகுதி டைல்ஸ்கள் தொடர்ந்து பெயர்ந்து வருவதால் ஒருமாதமாக, நீச்சல் பழகுபவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி தரவில்லை. நேற்று நடந்த மாவட்ட அளவிலான நீச்சல் போட்டியில் ஐந்து மாணவர்களின் கால் பாதம், விரல்களை டைல்ஸ்கள் கிழித்ததால் ரத்தக்காயம் அடைந்தனர். தையல் போடும் அளவிற்கு காயம் இல்லாவிட்டாலும் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது.
தற்போது ஆணையம் சார்பில் மராமத்து செய்வதற்கு மீண்டும் ரூ.10 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முறையும் பெயருக்கு டைல்ஸ்களை ஒட்டாமல் முழுமையாக சரிசெய்ய வேண்டும்.