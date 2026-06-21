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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தினமலர் நிறுவனர் டிவிஆர்.,க்கு மதுரையில் வெண்கல சிலை: எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன்

தினமலர் நிறுவனர் டிவிஆர்.,க்கு மதுரையில் வெண்கல சிலை: எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன்

தினமலர் நிறுவனர் டிவிஆர்.,க்கு மதுரையில் வெண்கல சிலை: எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:20 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:20 PM

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மதுரை: பத்திரிக்கை உலகின் ஜாம்பவான் தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., அவர்களுக்கு, மதுரையில் வெண்கல சிலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.

தினமலர் நிறுவனர், டிவிஆர் 42வது நினைவு நாள் நிகழ்வு பாரதி யுவகேந்திரா சார்பில் கூடல் நகர், ஆனையூர் மெயின் ரோட்டில் உள்ள காஞ்சி பெரியவர் க்ருகத்தில் நடைபெற்றது.

தலைமை வகித்து பேசிய வழக்கறிஞர் புதூர் ராமகிருஷ்ணன், 'சமூக அக்கறை கொண்ட நாளிதழ் தினமலர். டிவிஆர்., எந்த நோக்கத்திற்காக பத்திரிக்கையை உருவாக்கினாரோ அதே நோக்கத்தை சற்றும் மாறாமல், அவரது வாரிசுகள் இன்றும் தொடர்வது பெருமைக்குரிய விஷயம். தமிழ் நாளிதழ்களில் தனக்கென தனித்துவத்தோடு பதிகழும் தினமலரின் வெற்றிக்கும் அதிக விற்பனைக்கும் அதன் சமூக அக்கறையே காரணம்' என்றார்.

ஓய்வு பெற்ற காவல் கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன் பேசும்போது, 'வணிக நோக்கமின்றி கல்வி, அறிவியல் செய்திகள், மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்த செய்திகள், புது ரயில்வே திட்டங்கள் என மக்கள் நலனுக்கான செய்திகளை வெளியிடுவது தினமலர் மட்டுமே' என்றார்.

நெல்லை பாலு பேசியபோது, 'அரசு இன்றைக்கு லஞ்சம் கூடாது என சொல்கிறது. லஞ்சம் தவிர்; நெஞ்சம் நிமிர்; என பல ஆண்டுகளாக சொல்லி வருவது தினமலர் நாளிதழ்' என சொல்லி புகழாரம் சூட்டினார்.

மதுரை ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா கண் மருத்துவமனை நிறுவனர் மருத்துவர் சீனிவாசன், 'எப்போதும் தனித்துவமான செய்திகளை வெளியிட்டு வரும் நாளிதழ் தினமலர். ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்க பத்திரிக்கையின் வழியே பாடுபட்டவர் டிவிஆர்' என்றார்.

சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன் பேசும்போது;பத்திரிகை உலகின் சக்கரவர்த்தி டிவிஆர். அவரது இளவயது படம் போல, தினமலரும் இளமையாக இருக்கிறது. அதன் வெற்றிக்கு இளமையான சிந்தனைகள் தான் காரணம். கடந்த 60 ஆண்டுகளில் லஞ்சம் இல்லாத அரசியல் இல்லை. அதை தவிடு பொடியாக்கியவர் முதல்வர் விஜய். லஞ்சம், போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு செய்திகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு மக்கள் நலனில் அக்கறை உள்ள நாளிதழாக இருக்கும் தினமலரின் பணி உன்னதமானது.

டிவிஆர்.,க்கு மதுரையில் வெண்கல சிலை அமைக்க, முதல்வரிடம் கேட்டு, முயற்சி எடுப்பேன். அவரது மகன் லக்ஷ்மிபதிக்கு பத்மஸ்ரீ கிடைத்து விட்டது. டிவிஆர்., அவர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ, பாரத ரத்னா விருதுகள் கிடைக்க தமிழ்நாடு அரசு மூலம் மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க முயற்சி செய்வேன்.

இப்போது பலருக்கும் படிக்க நேரமில்லை. நாளிதழ் புத்தகங்களின் வாசிப்பு பழக்கம் குறைந்து இருக்கிறது என சொல்லும் சோஷியல் மீடியா காலத்திலும், வாசிப்பை தக்க வைத்திருக்கும் நாளிதழ் தினமலர் மட்டுமே' என்று புகழாரம் சூட்டினார். நிகழ்வில் பார்வையற்றோர், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரிசி வழங்கப்பட்டது.

ஆடிட்டர் சேது மாதவா, எழுத்தாளர் ஆதவன், ரோட்டரி உறுப்பினர் கன்னியப்பன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு, தினமலர் நிறுவனர் டிவிஆர்., பெருமைகள் குறித்து பேசினர். பாரதி யுவகேந்திரா மற்றும் அனுஷத்தின் அனுக்கிரகம் நிறுவனர் நெல்லை பாலு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தார்.

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