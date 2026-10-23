மதுரையில் ‘பில்ட் எக்ஸ்போ’ துவக்கம்

ADDED : அக் 23, 2026 08:49 PM
மதுரை: மதுரையில் கட்டுமான பொருட்கள் குறித்த 3 நாள் ‘பில்ட் எக்ஸ்போ–2026’ கண்காட்சி நேற்று துவங்கியது.
தமுக்கம் மைதானத்தில் நடக்கும் இக்கண்காட்சியை அமைச்சர் ஆனந்த் துவக்கி வைத்தார். இதில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கல்லாணை, கார்த்திகேயன், கோபிசன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். மதுரை பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் ரங்கராஜ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சஞ்சய் வரவேற்றார். மாநில தலைவர் ராமலிங்கம், முன்னாள் தேசிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கண்காட்சியில் 130க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டால்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. கட்டுமானத்திற்கு தேவையான கருவிகள், பொருட்கள், உபகரணகங்கள், ரெடிமேடாக கிடைக்கும் பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், அலங்கார விளக்குகள் தொடர்பான ஸ்டால்கள் என பலவும் இடம்பெற்றுள்ளன. தினமும் பொறியாளர்கள், வர்த்தகர்கள் சந்திப்பு, கலந்துரையாடல் நடக்கிறது. தினமும் காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மண வரை நடைபெறும் கண்காட்சிக்கு அனுமதி இலவசம். கண்காட்சி நாளை (அக்.25) நிறைவு பெறுகிறது.. இதில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பங்கேற்க உள்ளார்.