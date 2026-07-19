கிடைக்கல வெண்ணெய், மூன்று மாதங்களாக உற்பத்தி நிறுத்தத்தால் ஏமாற்றம்: மதுரை ஆவினில் கொள்முதல் பாதிப்பால் தட்டுப்பாடு
கிடைக்கல வெண்ணெய், மூன்று மாதங்களாக உற்பத்தி நிறுத்தத்தால் ஏமாற்றம்: மதுரை ஆவினில் கொள்முதல் பாதிப்பால் தட்டுப்பாடு
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:34 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:34 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:32 PM
மதுரை: வெயில், பசுந்தீவன தட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவற்றால் பால் உற்பத்தி பலமடங்கு குறைந்து, மதுரை ஆவின் விற்பனை மையங்களில் 3 மாதங்களாக வெண்ணெய், நெய் போன்றவற்றின் விற்பனை பாதித்துள்ளது. தமிழகத்தில் மழைக்காலங்களில் பசுந்தீவனம் அதிகம் கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில் ஆவின் நிறுவனத்தில் தினமும் 33லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. வறட்சி காலங்களில் இந்த அளவு குறைந்து 28 லட்சம் முதல் 29 லட்சம் லிட்டர் வரையே பால் கொள்முதலாகும்.
வறட்சியால் உற்பத்தி குறைவு தற்போது கோடை முடிந்தபின்பும் கடும் வெயில் வாட்டுகிறது. தென்மேற்கு பருவமழையும் சொல்லும்படியாக இல்லை. இதனால், பசுந்தீவன தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு பால் கொள்முதல் அளவு குறைந்துள்ளது. மதுரை ஆவினில் தினமும் உற்பத்தியாளர்களிடம் பெறப்படும் 1.80 லட்சம் லிட்டர் பால், பாக்கெட்டுகளாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதற்காக ஆவின் டெப்போக்களுக்கு 72 வழித்தடங்களில் வாகனங்கள் மூலம் காலை, மாலை பால் பாக்கெட் விநியோகிக்கப்படுகிறது. ஆனால் சில நாட்களாக பால் கொள்முதல் அளவு 1.50 லட்சம் லிட்டராக குறைந்துள்ளதாக ஆவின் பணியாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் வெண்ணெய், நெய் போன்ற மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பால் பொருட்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சில மாதங்களாக ஆவின் விற்பனை மையங்களில் வெண்ணெய், ஒரு லிட்டர் நெய் பாக்கெட்டுகள் கிடைக்காமல் நுகர்வோர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.
மூன்று மாதமாக நிறுத்தம் ஆவின் பணியாளர்கள் கூறியதாவது: தனியார் நிறுவனங்கள் ஆவினை விட அதிக விலைக்கு பால் கொள்முதல் செய்வதால், பல பால் உற்பத்தியாளர்கள் தனியார் நிறுவனங்களை நாடுகின்றனர். பால் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க தேனி மாவட்டத்தில் இருந்து தினமும் 15 ஆயிரம் லிட்டர் பால் கொண்டு வரப்படுகிறது. ஆனாலும் வெண்ணெய், நெய் தயாரிப்புக்கு தேவையான அளவு பால் கிடைக்கவில்லை. தற்போது தயாரிக்கப்படும் குறைந்த அளவிலான வெண்ணெய் முழுவதும் நெய் தயாரிப்புக்கே பயன்படுவதால், வெண்ணெய் விற்பனை 3 மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றனர்.
பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூறியதாவது: பால் கொள்முதல் விலையை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும். தனியார் பால் நிறுவனங்கள் லிட்டருக்கு, ரூ.10 க்கும் கூடுதலாக தருவதால், சிலர் தனியாரிடம் விற்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பாலின் தரத்தன்மையை சில தனியார் நிறுவனங்கள் கண்டுகொள்வதில்லை. ஆவினுக்கு பால் வழங்கினால், தொகை பெற சில வாரங்களாகிறது. அதிலும் பல காரணங்களைக் கூறி, தொகையை குறைத்து வழங்குகின்றனர்.
ஏற்கனவே பல பால் சொசைட்டிகள் நலிவடைந்துள்ளன. தமிழக அரசு உற்பத்தியாளர்களுக்கு வழங்கிய லிட்டருக்கு ரூ.3 ஊக்கத் தொகை திட்டம் ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்து விட்டது. அடுத்தகட்ட ஊக்கத்தொகை குறித்து இதுவரை அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை. ஆவின் நிர்வாகமும், தமிழக அரசும் வறட்சியை கருத்தில் கொண்டு, பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு, ரூ.10 வரை உயர்த்தி கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். ஆவின் பால் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தனியார் பாலுக்கு மாறும்போது, ஆவினின் ஸ்திரத்தன்மை பாதிக்கும் என்றனர்.