'டெட்' தேர்வை ஜனவரிக்கு ஒத்திவைக்க வலியுறுத்தல்

UPDATED : நவ 02, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:39 PM
மதுரை: 'ஆசிரியருக்கான சிறப்பு 'டெட்' தேர்வை ஜனவரியில் நடத்த வேண்டும்' என தமிழ்நாடு அரசு உதவி பெறும் சிறுபான்மையற்ற பள்ளி ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தியுள்ளது.
அக்கூட்டமைப்பு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளதாவது: இத்தேர்வு தாள் 1, தாள் 2 என இரண்டும் ஒரே நாளில் டிச.20 ல் நடக்க உள்ளது. டிச.,16 முதல் 23 வரை அரையாண்டு தேர்வுகள் நடக்கும். அப்போது மாணவர்களை தேர்வுக்கு தயார்படுத்தும் பணியில் ஆசிரியர்கள் ஈடுபடுவர். ஆசிரியர்களும் 'டெட்' தேர்வுக்கு சரிவர தயாராக முடியாத சூழல் ஏற்படும். இதற்கிடையே தற்போது சனி, ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் ஆசிரியருக்கு சிறப்பு பயிற்சியும் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கிடையே தேர்வுக்கு தயாராவது சவாலாக இருக்கும். எனவே சிறப்பு தேர்வை ஜனவரிக்கு ஒத்திவைத்தால் திட்டமிட்டு தேர்வுக்கு தயாராகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.