/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/வைகை ஆற்றில் கார் பார்க்கிங் போலீசார் அபராதம்
ADDED : அக் 21, 2026 12:26 AM
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மதுரை: மதுரை ஆழ்வார்புரம் வைகை ஆற்றுப் பகுதியில் தடையை மீறி நிறுத்தப்பட்ட கார்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் அபராதம் விதித்தனர்.
ஆழ்வார்புரம் வைகை ஆற்றுப் பகுதியில் தடுப்புகள் அமைத்து வாகனங்களை நிறுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அப்பகுதி வணிக நிறுவனங்களுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் ஆற்றுப்பகுதியில் காரை நிறுத்தினர். எச்சரிக்கையை மீறி மீண்டும் கார்கள் நிறுத்தப்பட்டதால், போலீசார் அபராதம் விதித்தனர்.
தொடர்ந்து, தாசில்தார் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து, வைகை ஆற்றுக்குள் வாகனங்களை நிறுத்தக் கூடாது என வணிக நிறுவனங்களுக்கும், கார் உரிமையாளர்களுக்கும் அறிவுறுத்தினர். விதிமீறல் தொடர்ந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தனர்.