போதையில் ஏட்டுவை தாக்கிய த.வெ.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு
போதையில் ஏட்டுவை தாக்கிய த.வெ.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:14 PM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:13 PM
பேரையூர்:பேரையூர் எஸ்.ஐ., ரவி, ஏட்டுகள் ராமநாதன், ராமர், சின்னப்பாண்டியம்மாள் ஆகியோர் அரசமரம் முக்குரோட்டில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அந்த வழியாக டூவீலரில் ஹெல்ெமட் அணியாமல் பின்னால் ஒருவரை ஏற்றி சென்ற தும்மநாயக்கன்பட்டி நாகூர்மைதீனை 37, தடுத்து நிறுத்தினர். ஆனால் நிற்காமல் செல்ல முயன்றவரை போலீசார் மடக்கினர். ஆத்திரமடைந்த நாகூர்மைதீன் நான் த.வெ.க., வில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிறேன் எனக்கூறி போலீசாரை தரக்குறைவாக திட்டியதுடன் ராமநாதனை கையால் அடித்து தகராறு செய்தார்.
தகவல் அறிந்து இன்ஸ்பெக்டர் முனியாண்டி, குடிபோதையில் இருந்த அவரை உறவினர்களை வரவழைத்து அனுப்பி வைத்தார். தன்னை அசிங்கமாக பேசி, கையால் அடித்து அரசு பணியை செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக நாகூர்மீரான் மீது ஏட்டு ராமநாதன் புகார் செய்தார். பேரையூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.