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﻿ சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு பெண் வார்டன் உட்பட இருவர் மீது வழக்கு

﻿ சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு பெண் வார்டன் உட்பட இருவர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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பேரையூர்: மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி அருகே சித்துாரில் தனியார் குழந்தைகள் காப்பகம் உள்ளது. பல குழந்தைகள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர். வார்டனாக மெர்சிஅன்னபூரணி 42, பணிபுரிகிறார்.

இங்கு 14 வயது சிறுமி தங்கி அருகில் உள்ள பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறார். காப்பகத்திற்கு அடிக்கடி வந்து செல்லும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நலவாரிய உறுப்பினர் ராஜசக்திவேல் 44, சிறுமிக்கு பல நாட்கள் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்தார். இதற்கு உடந்தையாக மெர்சி அன்னபூரணி இருந்தார்.

மதுரை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் தர்மசீலன் 36.கொடுத்த புகாரின் பேரில் பேரையூர் மகளிர் போலீசார் ராஜசக்திவேல், மெர்சிஅன்னபூரணியை தேடி வருகின்றனர்.

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