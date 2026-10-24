/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நெல்லையில் கைதி மரணம்விசாரணை கோரி வழக்கு
UPDATED : அக் 16, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:25 PM
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மதுரை: திருநெல்வேலி பவித்ரா, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு:எனது கணவர் சங்கரலிங்கம், கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக கைதாகி திருநெல்வேலி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
உடல்நலக்குறைவால் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு கைதிகள் வார்டில் சிகிச்சையில் இருந்தவர் ஜன்னலில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். கணவர் மரணத்தில் மர்மம் உள்ளது. போலீசார் தாக்கியதில் இறந்துள்ளார். சி.பி.சி.ஐ.டி., அல்லது வேறு அமைப்பின் விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். நீதிபதி கே.கோவிந்தராஜன் திலகவதி,‛சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை அறிக்கையை அக்.,28 ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டார்.