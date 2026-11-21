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பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:04 PM
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மதுரை: தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து பஸ் ஸ்டாண்ட்களிலும் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற தாக்கலான வழக்கில் மனுவை தமிழக அரசு பரிசீலிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
சேலம் ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
கரூர் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் பாதசாரிகளுக்குரிய பாதைகளை ஆக்கிரமித்து கடைகள் நடத்துகின்றனர். தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. உணவுப்பொருள் பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றுவதில்லை. சுகாதாரம், பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. இதேநிலை தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து பஸ் ஸ்டாண்ட்களிலும் உள்ளது. நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். ‛மனுவை அதிகாரிகள் 4 வாரங்களில் பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்’ என நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டது.