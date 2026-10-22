ரூ.2 லட்சத்தில் சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் அமைப்பு

UPDATED : அக் 19, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 19, 2026 12:03 AM
மதுரை: மாநகராட்சி 7வது வார்டு சாரதி நகரில், அப்பகுதிவாழ் மக்கள் நலச்சங்கம் சார்பில், ரூ.2 லட்சம் செலவில் நிறுவப்பட்ட 10 நவீன சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் கொண்ட கண்காணிப்பு அமைப்பை எம்.எல்.ஏ., கார்த்திகேயன் தொடங்கி வைத்தார்.
சங்கத் தலைவர் வைரமணி வரவேற்றார். குடியிருப்பாளர்கள், தன்னார்வலர்கள் வழங்கிய நிதியில் அப்பகுதியின் 3 முக்கிய பகுதிகளில் கேமராக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. கார்த்திகேயன் பேசுகையில், ‘‘கிழக்குத் தொகுதியின் பிற பகுதிகளில் கேமராக்கள் அமைக்கவும், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கருவேல மரங்களை அகற்றவும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும்’’ என்றார்.
சங்கம் சார்பில் அளித்த மனுவின் அடிப்படையில், ரோடு, பாதாள சாக்கடை, குடிநீர் திட்டங்கள், அரசுப் பள்ளி அருகே பொதுப்பணித்துறை கால்வாய் குறுக்கே பாலம் அமைத்தல் ஆகிய கோரிக்கைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தார்.
நன்கொடையாளர்கள் முத்தையா, மைலேரிநாதன், ராமன் ஆகியோர் கவுரவிக்கப்பட்டனர். செயலாளர் செல்லப்பாண்டி நன்றி கூறினார். நிர்வாகிகள் ரமேஷ், கண்ணன், செல்லவேலு, சிறுமணிதாஸ் ஒருங்கிணைத்தனர்.