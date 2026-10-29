/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
அ நிறம் | அளவு
திருநகர்: விளாச்சேரி அக்ரஹாரம் பட்டாபிஷேக ராமர் கோயிலில் குமரகுருபரர் அருளிய சகலகலாவல்லி பாடல்கள் ஒப்பித்தல் போட்டியில் மகாராஜபுரம் இசை பயிற்சி பள்ளி, அமிர்த வித்யாலயம், மகரிஷி வித்யா மந்திர் பள்ளி, சி.எஸ்.ஆர்., மெட்ரிக் பள்ளி, தி டி.வி.எஸ்.
பள்ளி, வல்லபா வித்யாலயா, சாரதா வித்யாலயா பள்ளிகளை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். நடுவராக கீதா சுந்தர்ராஜன் இருந்தார். பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ், பதக்கம், எழுது பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. பசுமலை அரசு இசைக்கல்லுாரி முதல்வர் சாய்ராம் பரிசு வழங்கினார். இறைப்பணி அன்பர்கள் குழுமம் நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைத்தனர். நிர்வாக குழு சேர்மன் கண்ணன் நன்றி கூறினார்.