பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வில்சென்னை, மதுரை பல்கலைகளுக்கு சிக்கல்
பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வில்சென்னை, மதுரை பல்கலைகளுக்கு சிக்கல்
UPDATED : நவ 20, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:40 PM
மதுரை: தமிழக பல்கலைகளில் பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வு செய்வதில் விதிகள் அடிப்படையில் சென்னை, மதுரை காமராஜ் பல்கலைகளுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாநில அளவில் 14 பல்கலைகளில் தற்போது துணைவேந்தர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இதனால் உயர்கல்வி பாதிக்கப்படுவதாக சர்ச்சை எழுந்தது. இதையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பல்கலைகளில் சீனியர் பேராசிரியர் ஒருவரை பொறுப்பு துணைவேந்தராக தேர்வு செய்ய உயர்கல்வி துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி அண்ணாமலை, அழகப்பா, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் ஆகிய 3 பல்கலைகளுக்கும் பொறுப்பு துணைவேந்தர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள பல்கலைகளுக்கு தகுதியான மூத்த பேராசிரியர்களை நியமிக்கும் நடவடிக்கை விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் சென்னை, மதுரை காமராஜ் பல்கலைகளுக்கு விதிகள் அடிப்படையில் பொறுப்பு துணைவேந்தர்களை தேர்வு செய்வதில் சிக்கல் நீடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பேராசிரியர்கள் கூறியதாவது: சென்னை பல்கலையை பின்பற்றியே மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கான சட்டவிதியும் உருவாக்கப்பட்டது. இவ்விரு பல்கலைகள் விதிப்படி 'துணைவேந்தர் பணியிடம் காலியாக உள்ள நிலையில் வேந்தர் (கவர்னர்) ஒப்புதலுடன் சிண்டிகேட் தான் கூடிய விரைவில் தற்காலிக ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்' என விதி உள்ளது.
எனவே பிற பல்கலைகள் போல் இந்த இரண்டிலும் பொறுப்பு துணைவேந்தர்களை உயர்கல்வி செயலாளர் நியமிக்க முடியாது. இதற்கேற்ப கவர்னர் ஒப்புதல் பெற்று தேர்வு செய்ய உயர்கல்வி அதிகாரிகள் தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர் என்றனர்.