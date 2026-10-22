தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/முதல்வர் கோப்பை மாநிலப் போட்டிகள்: மதுரையில் நாளை துவக்கம்

முதல்வர் கோப்பை மாநிலப் போட்டிகள்: மதுரையில் நாளை துவக்கம்

முதல்வர் கோப்பை மாநிலப் போட்டிகள்: மதுரையில் நாளை துவக்கம்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் முதல்வர் கோப்பைக்கான மாநில தடகளப்போட்டிகள் மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் நாளை (அக்.17) தொடங்குகிறது.

பள்ளி மாணவர் தடகளப் போட்டிகள் ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் அக். 17, 18 ல் நடக்கிறது. மாணவிகளுக்கான மாநில ஹாக்கிப் போட்டிகள் ரேஸ்கோர்ஸில் உள்ள சர்வதேச ஹாக்கி அரங்கில் அக். 17 முதல் 21 வரையும், கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு அக். 22 முதல் 26 வரையும் நடக்க உள்ளன.

கல்லுாரி மாணவிகளுக்கான மாநில கிரிக்கெட் போட்டிகள் அக். 22 முதல் 24 வரையும், மாணவர்களுக்கு அக். 25 முதல் 27 வரை வீரபாஞ்சான் சோலைமலை பொறியியல் கல்லுாரி, ஒத்தகடை விவசாயக்கல்லுாரி, திருப்பரங்குன்றம் தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லுாரிகளிலும் நடக்கின்றன.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us