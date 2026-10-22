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முதல்வர் கோப்பை மாநிலப் போட்டிகள்: மதுரையில் நாளை துவக்கம்
முதல்வர் கோப்பை மாநிலப் போட்டிகள்: மதுரையில் நாளை துவக்கம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
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மதுரை: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் முதல்வர் கோப்பைக்கான மாநில தடகளப்போட்டிகள் மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் நாளை (அக்.17) தொடங்குகிறது.
பள்ளி மாணவர் தடகளப் போட்டிகள் ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் அக். 17, 18 ல் நடக்கிறது. மாணவிகளுக்கான மாநில ஹாக்கிப் போட்டிகள் ரேஸ்கோர்ஸில் உள்ள சர்வதேச ஹாக்கி அரங்கில் அக். 17 முதல் 21 வரையும், கல்லுாரி மாணவிகளுக்கு அக். 22 முதல் 26 வரையும் நடக்க உள்ளன.
கல்லுாரி மாணவிகளுக்கான மாநில கிரிக்கெட் போட்டிகள் அக். 22 முதல் 24 வரையும், மாணவர்களுக்கு அக். 25 முதல் 27 வரை வீரபாஞ்சான் சோலைமலை பொறியியல் கல்லுாரி, ஒத்தகடை விவசாயக்கல்லுாரி, திருப்பரங்குன்றம் தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லுாரிகளிலும் நடக்கின்றன.