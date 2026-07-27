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﻿ சமூகநீதி விடுதிகள் தகவல் பலகையில் முதல்வர் விஜயின் பெயர் நீக்கம்

﻿ சமூகநீதி விடுதிகள் தகவல் பலகையில் முதல்வர் விஜயின் பெயர் நீக்கம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:20 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:20 PM

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மதுரை: தமிழகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறையில், 1,061 பள்ளிகள், 290 கல்லுாரிகள் என மாநிலம் முழுதும், 1,351 விடுதிகள் உள்ளன.

முந்தைய ஆட்சிகளில், விடுதி தொடங்கிய நாள், அரசாணை எண், மாணவர்கள் எண்ணிக்கை விபரங்களுடன் தமிழக கவர்னர், முதல்வர், துறை அமைச்சர், இயக்குநர், கலெக்டர், பிற்பட்டோர் நல மாவட்ட அலுவலர் பெயர்களும், தகவல் பலகையில் இடம்பெற்றிருந்தன.

ஆனால், த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்தபின், விடுதி தகவல் பலகையில், 'முதல்வர் ஜோசப் விஜய்' என, மாற்றம் செய்யப்பட்டது. ஜூலை 18ல் நடந்த துறையின் மாவட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கூட்டத்தில், தகவல் பலகையில் இடம் பெற வேண்டிய விபரம் வெளியிடப்பட்டது.

அதில், துறை அமைச்சர், இயக்குநர், கலெக்டர், மாவட்ட அலுவலர் ஆகியோர் பெயர்கள் மட்டும் இடம்பெற்றன. இதன்படி கவர்னர், முதல்வர் பெயர்களை நீக்கி, ஜூலை 19 முதல், விடுதிகளில் திருத்தப்பட்ட தகவல் பலகை இடம்பெற்றது.

இத்துறை அரசு செயலர் தட்சிணாமூர்த்தி, கடந்த வாரம் சென்னையில் சில விடுதிகளை ஆய்வு செய்தார். அப்போது, தகவல் பலகையில் 'துறை அரசு செயலர்' பெயர் இடம் பெற வேண்டும் என, உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து, அனைத்து விடுதிகளிலும் மீண்டும் தகவல் பலகை புதுப்பிக்கப்பட்டது.

விடுதி காப்பாளர்கள் கூறுகையில், 'பெயின்ட் மூலம் ஒருமுறை மாற்றி எழுத குறைந்தது, 2,000 ரூபாய் செலவாகிறது. இறுதி செய்யப்பட்ட பலகையில், முதல்வர் விஜய் பெயர் இடம்பெறவில்லை.

'இதுகுறித்து, மாணவர்கள் பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். முதல்வர் பெயரை நீக்கியது எங்களுக்கும் குழப்பமாகத்தான் உள்ளது' என்றனர்.

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