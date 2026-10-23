அரைகுறையாக விடப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை புதுப்பிப்பு பணி முதல்வர் விழா இடமாற்றத்தால்
அரைகுறையாக விடப்பட்ட அரசு மருத்துவமனை புதுப்பிப்பு பணி முதல்வர் விழா இடமாற்றத்தால்
ADDED : செப் 28, 2026 12:46 AM
உசிலம்பட்டி: முதல்வர் துவக்கி வைக்கும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரத் திட்டம் இடம் மாறியதால், உசிலம்பட்டி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை புதுப்பித்தல் பணி அரைகுறையாக நின்று போனது.
தமிழக முதல்வர் விஜய் தாய்மாமன் தங்க மோதிரத்திட்டத்தை உசிலம்பட்டி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் துவக்கி வைப்பதாக இருந்தது. இதையடுத்து மாவட்ட கலெக்டர், போலீஸ், சுகாதாரத்துறை, பொதுப்பணி, வருவாய் என அனைத்து துறையினரும் உசிலம்பட்டியில் முகாமிட்டனர்.
மருத்துவமனையில் தங்க மோதிரம் பாதுகாப்பு பெட்டகம் அமைக்கப்பட்டு மோதிரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. தரைத்தளம், சுகாதார வளாகங்கள், சிகிச்சைப் பகுதிகள் என ஒவ்வொரு பகுதியாக புதுப்பிக்கும் பணி துவங்கியது. சிறிய அளவில் மேடை அமைத்து திட்டத்தை துவக்கி வைப்பது, பின் விழாவை மதுரை ரோட்டில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் கல்லுாரி மைதானத்தில் நடத்துவது என முடிவு செய்திருந்தனர்.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக விழா மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டது.
அறிவிப்பு வெளியானதும் உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் அனைத்து புதுப்பிக்கும் பணிகளும் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டன. ஒவ்வொரு சுவரிலும் மேடுபள்ளம் லப்பம் பார்த்து, பெயின்ட் அடிக்காமலும், சில பகுதிகளில் பாதி அடித்த நிலையிலும் அப்படியே விட்டுச் சென்றனர். தரைப்பகுதியில் பேவர் பிளாக் பதிக்கும் பணி மட்டும் தொடர்கிறது. சுகாதார வளாகங்கள் புதுப்பித்தும் பூட்டிக் கிடக்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி அடைந்தனர்.