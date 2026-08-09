'ஆன்லைன் கேம்'களால் சீரழியும் சிறுவர்கள்: பெற்றோர் தவிப்பு
'ஆன்லைன் கேம்'களால் சீரழியும் சிறுவர்கள்: பெற்றோர் தவிப்பு
ADDED : ஆக 09, 2026 12:52 AM
சோழவந்தான்: விக்கிரமங்கலம் பகுதி யில் 'ஆன்லைன் கேம்' களால் மாணவர்கள், சிறுவர்கள் சீரழிகின்றனர்.
பொதுவாக 'ஆன்லைன் கேம்'களால் நகர்புற சிறுவர்களே அதிகம் பாதிப்படைந்தனர். தற்போது கிராமங்களிலும் குறிப்பாக விக்கிரமங்கலம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளிலும் ஏராளமான சிறுவர்கள், மாணவர்கள் 'ஆன்லைன் கேம்'களுக்கு அடிமை களாகி வருகின்றனர்.
இவர்கள் உடல், மனதுக்கு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும் விளையாட்டு களை மறந்து, பள்ளி முடிந்ததும் குழுவாக அமர்ந்து 'ஆன்லைன் கேம்'கள் விளையாடுவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளனர். இதில் ஒருவரை ஒருவர் அடிப்பது, துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்ற வன்முறை காட்சிகள் அவர்களது மனதை ஆக்கிரமிக்கிறது.
இப்பாதிப்பால் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடவும் துாண்டுகின்றன. கவனச் சிதறலால் கல்வியில் நாட்டம் குறைகிறது. பலர் கேம்களில் விற்கும் சிறப்பு வசதிகளை பெறுவதற்காக பெற்றோரிடமே திருடுகின்றனர்.
இப்பகுதி தனியார் கடைகளில் ரூ. பல ஆயிரங்களுக்கு 'ரீசார்ஜ்' செய்கின்றனர். இதனால் பெற்றோர், கடைக்காரர்கள் இடையே அடிக்கடி தகராறுகூட ஏற்படுகிறது. தனியார் கடையினர் சிறுவர்களுக்கு 'ஆன்லைன் கேம்'களுக்கு 'ரீசார்ஜ்' செய்வதை அதிகாரிகள் தடுக்க வேண்டும், 'ஆன்லைன் கேம்'களை தடை செய்ய வேண்டும் என பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.