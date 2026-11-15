மதுரையில் குழந்தைகள் தின விழா

UPDATED : நவ 14, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
மதுரை: உத்தங்குடி மகாஜன வித்யாலயா பள்ளியில் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு தாளாளர் சுரேஷ் பாபு தலைமையில் அறிவியல் கண்காட்சி நடந்தது. முதல்வர் இந்திராணி வரவேற்றார். செயலாளர் மணிகண்டன் முன்னிலை வகித்தார். சென்னை ஹைடெக் குழும நிர்வாக இயக்குநர் மதியழகன் கண்காட்சியை தொடக்கி வைத்தார். சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளை பார்வைக்கு வைத்த மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஆசிரியை மணிமேகலை தொகுத்து வழங்கினார். ஆசிரியர்கள் மாரி மகேஸ்வரி, கலைச்செல்வி ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.
பீ.பி.குளம் தனபால் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தலைமையாசிரியர் தினேஷ் சேவியர் தலைமையில் விழா நடந்தது. ஆசிரியர் ராஜ்குமார் வரவேற்றார். மாணவர்களுக்கு பேச்சு, கவிதை போட்டிகள், குழந்தைகள் தின சிறப்பு பாடல், நகைச்சுவை நாடகம் நடந்தது. ஆசிரியர் கோபாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார். ஆசிரியை லினா ஆனந்தி ஏற்பாடு செய்தார்.
நாகமலை புதுக்கோட்டை எஸ்.பி.ஓ.ஏ., பள்ளியில் தாளாளர் கவிஸ்டன் வழிகாட்டுதலில் விழா நடந்தது. மாணவர் சஞ்சய் வரவேற்றார். முதல்வர் லதா திரவியம் இணைய மின்னிதழை வெளியிட்டார். பல்வேறு போட்டிகளில் வென்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. பள்ளி துணை முதல்வர் அனிதா கரோலின், தலைமையாசிரியை பொற்கொடி, உதவித் தலைமையாசிரியை ஹெப்சிபா சலோமி ராணி, மழலையர் பிரிவு கண்காணிப்பாளர் வின்செண்டா தமிழரசி ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மாணவர் நிமலன் நன்றி கூறினார்.
திருமங்கலம் மெப்கோ ஸ்லெங்க் மெட்ரிக் பள்ளியில் முதல்வர் ஈஸ்டர் ஜோதி தலைமையில் நடந்த விழாவில் கல்வியின் முக்கியத்துவம், மாணவர்கள் மனதில் நற்பண்புகளை விதைக்கும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகள், விளையாட்டு போட்டிகள் நடந்தன. வென்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.
தே.கல்லுப்பட்டி ஜெயா பள்ளியில் தேசிய தலைவர்களை நினைவுகூரும் வகையில் மாணவர்களின் மாறுவேட போட்டி நடந்தது. ஜே.சி.குமரப்பா ஊரக தொழில்நுட்பம் மற்றும் கிராமபுற மேம்பாட்டு கல்லுாரி முன்னாள் முதல்வர் ராஜேந்திரன் மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கினார். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் சார்பில் ஷீலா பங்கேற்றார். என்.எஸ்.எஸ்., மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் நேருராஜன் பங்கேற்றார். முதல்வர் ஜெயபாரதி நன்றி கூறினார். சுபாஷினி ஒருங்கிணைத்தார்.