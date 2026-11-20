UPDATED : நவ 20, 2026 12:48 AM
ADDED : நவ 20, 2026 12:46 AM
எழுமலை: எழுமலை அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகம் இரவில் போதை ஆசாமி களின் புகலிடமாக மாறியுள்ளது.
இப்பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர்கள் உயரம் குறைவாக உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி இரவு நேரம் வளாகத்தில் குவியும் ‘குடிமகன்கள்’ மது மட்டுமின்றி, போதை மாத்திரை, கஞ்சாவை பயன்படுத்துகின்றனர். பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், பாட்டில்களை விட்டுச் செல்கின்றனர். தினமும் காலையில் இவற்றை அகற்றுவதே பெரும் வேலையாக உள்ளது.
பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத் தலைவர் கணேசன் கூறியதாவது: குடிமகன்களை தடுத்தால் தகராறு செய்கின்றனர். விடுமுறை நாட்களில் பகலிலும் இங்கே கொட்டமடிக்கின்றனர். எழுமலை போலீசில் புகார் செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க தயக்கம் காட்டுகின்றனர். தினமும் காலையில் போதை கழிவுகளை அகற்றுவது பெரும்பாடாக உள்ளது. இதனை தவிர்க்க சுற்றுச் சுவர்களை உயரமாக்க வேண்டும். கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும் என கல்வித்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளோம் என்றார்.