தொழில் துறையில் மதுரை மாவட்டம் இன்னமும் பின்தங்குவதா? செயல்படாத சக்கிமங்கலம் தொழிற்பேட்டை
தொழில் துறையில் மதுரை மாவட்டம் இன்னமும் பின்தங்குவதா? செயல்படாத சக்கிமங்கலம் தொழிற்பேட்டை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:35 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
மதுரை: ஏற்கனவே தொழில்துறையில் பின்தங்கியுள்ள மதுரை மாவட்டத்தில் 3வது யூனிட்டாக சக்கிமங்கலம் சிட்கோ தொழிற்பேட்டை ஆரம்பித்தும் அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் செய்யவில்லை.
இந்த தொழிற்பேட்டை 33 ஏக்கரில் 2024 ல் அமைக்கப்பட்டது. குறைந்த பரப்பளவில் உள்ளதால் குறைந்தபட்சம் 16 சென்ட் வீதம் 98 யூனிட்கள் தொழில் தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. ரோடு வசதி, குடிநீர், சாக்கடை, மின்விளக்கு வசதிகளை செய்ய வேண்டும். முக்கியமான குறு, சிறுதொழில்களுக்கு என தனியாக துணைமின்நிலையம் அமைக்க வேண்டும். கப்பலுார், புதுார் தொழிற்பேட்டையில் துணைமின்நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்ட பின்பே நிறுவனங்கள் தொழில்களை தொடங்கின. சக்கிமங்கலத்தில் தற்காலிக மின்இணைப்பு கொடுப்பதற்கு கூட வசதியில்லை.
தொழில்துறையினர் கூறியதாவது: துணை மின்நிலையம் ஆரம்பித்தால் தான் தொழில்கள் தொடங்க முடியும். மின்கம்பமே இப்போது தான் நிறுவ ஆரம்பித்துள்ளனர். கட்டடம் கட்டுவதற்கு முன் ரோடு சரியாக இருந்தால் தான் லாரிகளில் கட்டுமானப் பொருட்களை கொண்டு வரமுடியும். பிளாட் வாசலில் கட்டுமான பொருட்களை இறக்க லாரிகள் வந்தால் டயர்கள் பள்ளத்தில் இறங்கி விடுகின்றன என மறுத்துச் செல்கின்றனர். இதனால் கட்டடம் கட்ட முடியவில்லை.
சிட்கோவின் விதிமுறைப்படி தொழில் செய்வோருக்கு இடத்தை பிரித்து கொடுத்த 3 முதல் 6 மாதங்களுக்குள் கட்டடம் கட்டி தொழில் தொடங்க வேண்டும். ரோடு, தெருவிளக்கு, குடிநீர், சாக்கடை வசதி எதுவும் செய்யவில்லை. மின்இணைப்பும் வழங்கவில்லை. பின் எப்படி தொழில் தொடங்க முடியும் என்றனர்.