/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தடகளப் போட்டி
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 07:25 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:23 PM
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மதுரை: மதுரை வேலம்மாள் பள்ளியில் நடந்த மாநில அளவிலான தடகள போட்டியில் அரசரடி ரயில்வே மைதானத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் பதக்கங்களை வென்றனர்.
600 மீட்டர் ஓட்டத்தில் ஜெயவர்சன் வெள்ளி, 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் பவேஷ் வெண்கலம், 80 மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் தியா வெண்கலம் வென்றனர். 4 x 100 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் ஸ்ரீவர்ஷன், ஷாருக், அஜய், ஜெயவர்சன் ஆகியோர் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர். பயிற்சியாளர் முத்துப்பாண்டி பாராட்டினார்.