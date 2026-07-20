திருநகர் குறுவட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற பள்ளிகள்
திருநகர் குறுவட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற பள்ளிகள்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:54 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM
திருநகர்: பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் திருநகர் குறுவட்ட அளவிலான குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் திருநகர் அண்ணா பூங்கா விளையாட்டு மைதானத்தில் நடக்கிறது.
கபடி ஆண்கள் 14 பிரிவில் முத்துத் தேவர் முக்குலத்தோர் ஆண்கள் பள்ளி முதலிடம், பல்லோட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் ஜெயராஜ் நாடார் பள்ளி முதலிடம், பசுமலை ஆண்கள் பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் முத்துத்தேவர் முக்குலத்தோர் பள்ளி முதலிடம், சவிதா பாய் பள்ளி 2ம் இடம் வென்றது.
பெண்கள் 14 வயது பிரிவில் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் பள்ளி முதலிடம், சிறுமலர் பெண்கள் பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் சிறுமலர் பள்ளி முதலிடம், நா.சோ.பா. பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் சிறுமலர் பெண்கள் பள்ளி முதலிடம், அருள்மிகு ஆண்டவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி பெண்கள் பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.
வாலிபால் ஆண்கள் 14, 17, 19 வயது பிரிவுகளில் ஜெயராஜ் நாடார் பள்ளி முதலிடம், 14 வயது பிரிவில் செயின்ட் மேரி லுாக்கா பள்ளி 2ம் இடம், 17, 19 வயது பிரிவுகளில் செயின்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன. பெண்கள் 17 வயது பிரிவில் செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளி முதலிடம், செவன்த் டே பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.
கால்பந்து ஆண்கள் 14 வயது பிரிவில் சி.எஸ்.ஆர்., நினைவு பள்ளி முதலிடம், அக்சரா பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் ஜெயராஜ் நாடார் பள்ளி முதலிடம், அக்சரா பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் சி.எஸ்.ஆர்., பள்ளி முதலிடம், அக்சரா பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன. பெண்கள் 17 வயது பிரிவில் சீதாலட்சுமி பெண்கள் பள்ளி முதலிடம், சி.எஸ்.ஆர்., பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.
கேரம் ஆண்கள் தனிநபர்: 14 வயது பிரிவில் முத்துத் தேவர் முக்குலத்தோர் பள்ளி முதலிடம், செயின்ட் ஜான்ஸ் பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் ஸ்ரீ அரவிந்தோ மீரா பள்ளி முதலிடம், அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் சி.எஸ்.ஆர். பள்ளி முதலிடம், ஸ்ரீ அரவிந்தோ மீரா பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.
பெண்கள் தனிநபர்: 14 வயது பிரிவில் சீதாலட்சுமி பெண்கள் பள்ளி முதலிடம், ஸ்ரீ அரவிந்தோ மீரா பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் கே.என்.பி.என்.எம்., பள்ளி முதலிடம், சிறுமலர் பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் சீதாலட்சுமி பெண்கள் பள்ளி முதலிடம், புனித சார்லஸ் பெண்கள் பள்ளி 2ம் இடம் பெற்றன.
இரட்டையர் ஆண்கள்: 14 வயது பிரிவில் முத்துத் தேவர் முக்குலத்தோர் பள்ளி முதலிடம், அமலா பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப்பள்ளி முதலிடம், ஸ்ரீ அரவிந்தோ மீரா பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் ஸ்ரீ அரவிந்த் மீரா பள்ளி முதலிடம், சி.எஸ்.ஆர். நினைவு பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.
பெண்கள் 14 வயது பிரிவில் சிறுமலர் பள்ளி முதலிடம், கே.என்.பி. என்.எம். பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் சி.எஸ்.ஐ., பெண்கள் பள்ளி முதலிடம், கே.என்.பி.என்.எம். பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் சீதாலட்சுமி பள்ளி முதலிடம், சிறுமலர் பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன.