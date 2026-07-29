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குறுவட்ட கேரம் போட்டி

குறுவட்ட கேரம் போட்டி

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:13 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM

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மதுரை: பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மேலுார் கல்வி மாவட்ட ஒத்தகடை குறுவட்ட பள்ளிகளுக்கான கேரம் போட்டிகள் நடந்தன. மங்களக்குடி பி.என். மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர் நிர்மலா, உடற்கல்வி ஆசிரியர் ரமேஷ் ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.

14 வயது மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் பி.என். பள்ளி முதலிடம், மாத்துார் அரசுப் பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் ஒத்தக்கடை அரசுப் பள்ளி முதலிடம், கிரவுன் பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் ஒத்தக்கடை அரசுப் பள்ளி முதலிடம், பொன்முடியார் பள்ளி 2ம் இடம் பெற்றன. 14 வயது மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் பி.என். பள்ளி முதலிடம், மாத்துார் அரசுப் பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயது, 19 வயது பிரிவுகளில் ஒத்தக்கடை அரசுப் பள்ளி முதலிடம், பி.என். பள்ளி 2ம் இடம் பெற்றன.

14 வயது ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் பி.என். பள்ளி முதலிடம், நேரு வித்யாசாலா 2ம் இடம், 17 வயது பிரிவில் பி.என். பள்ளி முதலிடம், தாகூர் மெட்ரிக் பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் நேரு வித்யாசாலா முதலிடம், ஒத்தக்கடை அரசுப் பள்ளி 2ம் இடம் பெற்றன.

14 வயது ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் பி.என். பள்ளி முதலிடம், மாத்துார் அரசுப் பள்ளி 2ம் இடம், 17 வயதில் தாகூர் பள்ளி முதலிடம், பி.என். பள்ளி 2ம் இடம், 19 வயது பிரிவில் அமெரிக்கன் கல்லுாரி பள்ளி முதலிடம், பி.என். பள்ளி 2ம் இடம் பெற்றன.

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