/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/கே.ஆர்.எஸ்., சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி வெற்றி
UPDATED : அக் 24, 2026 11:23 PM
ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM
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மதுரை: மதுரை சகோதய பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில் 2026-27ம் கல்வி ஆண்டிற்கான மண்டல அளவிலான ஆண்கள் வாலிபால் போட்டி எஸ்.பி.ஓ.ஏ., பள்ளியில் நடந்தது.
இதில் கிருஷ்ணம்மாள் ராமசுப்பையர் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி(கே.ஆர்.எஸ்.,) மாணவர்கள் 19 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து வெற்றி பெற்றனர். போட்டியில் பங்கேற்ற 10ம் வகுப்பு மாணவர் சாய்பிரசாத், 11ம் வகுப்பு தக் ஷின்குமார், ஹரிவேல்ராஜா, ஐசக் ஜேசன், உபேந்திரகுமார், 12ம் வகுப்பு அஸ்வின், ஸ்ரீநாத் ஆகியோரை பள்ளி முதல்வர் சூர்யபிரபா, உடற்கல்வி ஆசிரியர் சக்திபிரகாஷ் பாராட்டினர்.