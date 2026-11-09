குன்றத்து கோயில்களில் சுவாமிகளுக்கு புத்தாடை

UPDATED : நவ 08, 2026 11:38 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:37 PM
திருப்பரங்குன்றம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு திருப்பரங்குன்றம், திருநகர், பாண்டியன்நகர் கோயில்களில் சுவாமிகளுக்கு புத்தாடை சாத்துப்படி செய்து, சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மூலவர்கள் சுப்பிரமணிய சுவாமி, தெய்வானை, கற்பக விநாயகர், சத்தியகிரீஸ்வரர், பவளக்கனிவாய் பெருமாள், கோவர்த்தனாம்பிகை அம்பாள், பரிவார மூர்த்திகள், அனைத்து மண்டபத்திலும் சுவாமி சிலைகளுக்கு அதிகாலை எண்ணெய் காப்பு சாத்துப்படி செய்தனர்., புத்தாடை அணிவித்து தீபாவளி சிறப்பு பூஜை, தீபாராதனை நடந்தது. ஆஸ்தான மண்டபத்தில் எழுந்தருளியுள்ள கருப்பண சுவாமிக்கு வெள்ளிக்கவசம் சாத்துப்படியானது.
திருநகர் சித்தி விநாயகர், பாண்டியன் நகர் கல்யாண விநாயகர், எஸ்.ஆர்.வி. நகர் கோல்கட்டா காளியம்மன், திருப்பரங்குன்றம் கல்களம் தர்மசாஸ்தா ஐயப்பன், எஸ்.ஆர்.வி. நகர் லலிதா பரமேஸ்வரி ராஜசியாமளா மகா வாராஹி அம்மன், திருப்பரங்குன்றம் அதிசய காமாட்சி ஆதி மகா வராஹி தியான மையத்தில் உள்ள மூலவர்களுக்கு புத்தாடை அணிவித்து பூஜைகள் நடந்தன.