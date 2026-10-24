பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியால் தள்ளாடும் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியால் தள்ளாடும் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
மதுரை: பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியால் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் தள்ளாடுவதாக மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்க பொதுச்செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியாக ரூ.6100 கோடி அரசு தள்ளுபடி செய்துள்ளது. ஆனால் விவசாயிகளின் கடன்தொகை ரூ.10 ஆயிரம் கோடியாக உள்ளது. இத்தொகையை தள்ளுபடி செய்ய மாட்டோம்; அதே நேரத்தில் இத்தொகையை வசூலிக்கவும் கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இதனால் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் வணிகதேக்க நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கடன் பெற தகுதியற்றவர்களாகி உள்ளனர். வங்கி கடன்களின் தவணைக் காலம் முடிந்துவிட்டதால் மத்திய மாநில அரசுகள் வழங்கும் வட்டி மானியங்களை விவசாயிகள் இனி பெற இயலாது. புதிய கடன்களும் பெற முடியாது. எங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்க்காத கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளரின் அணுகுமுறையை கண்டித்து அக்.,28ல் மாநில அளவில் தர்ணாவில் ஈடுபடுவோம் என்றார்.