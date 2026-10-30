கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்கள் இன்று ‘சி.எல்.’போராட்டம்: பதிவாளரை மாற்றக் கோரி
கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்கள் இன்று ‘சி.எல்.’போராட்டம்: பதிவாளரை மாற்றக் கோரி
ADDED : அக் 30, 2026 12:47 AM
மதுரை: கூட்டுறவுத் துறை, நிறுவன பணியாளர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்காமல், தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளுடன் பேச மறுக்கும் பதிவாளரை மாற்றக்கோரி இன்று (அக்.30) ஊழியர்கள் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் மற்றும் நிறுவன பணியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் மாநில தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் நவநீதகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
சூப்பர் மார்க்கெட், கூட்டுறவு மார்க்கெட்டிங் சொசைட்டி (சி.எம்.எஸ்.,) ஆகியவை கூட்டு கொள்முதல் குழு மூலம் தனித்தனியாக பொருட்களை மொத்தமாக கொள்முதல் செய்து, கூட்டுறவுத்துறையின் கீழ் உள்ள ஸ்டோர், ரேஷன் கடைகளில் ஒரே மாதிரி விலை வைத்து விற்பனை செய்கின்றன. இதை மாற்றி சூப்பர் மார்க்கெட் மூலம் கொள்முதல் செய்து சி.எம்.எஸ்., விற்பனை செய்யவும் அங்கிருந்து ரேஷன் கடைக்கு விற்பனை செய்யவும் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். இதனால் நுகர்வோருக்கு விற்கும் போது பொருளின் விலை அதிகரிக்கும்.
விலைவாசியை கட்டுப்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவுத்துறையே விலைவாசியை அதிகரிக்க திட்டமிடுகிறது. இதனால் பண்டிகை காலத்தில் கூட்டுறவுத் துறை நிறுவனங்களின் வணிகம் பாதிக்கும். கூட்டுறவுத் துறை மற்றும் நிறுவன பணியாளர்களின் தொழிற்சங்க நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேச மறுக்கும் பதிவாளரை கண்டித்து அக்.30 ல் (இன்று) கூட்டுறவுத் துறை ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் மட்டும் தற்செயல் விடுப்பு போராட்டம் (சி.எல்.,) நடத்துகிறோம் என்றார்.