/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/அதிகாரிகளை ‘டோஸ்’ விட்ட கலெக்டர்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:04 PM
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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டியில் ‘உங்களைத்தேடி உங்கள் ஊரில்’ திட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தது. கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். வாலாந்துார் வி.ஏ.ஓ., அலுவலகத்தில் வேளாண்மை, உழவர் நலத்துறை சார்பில் விவசாயிகளுக்கு உழவர் அடையாள எண் பதிவு செய்வதற்கான முகாமை பார்வையிட்டார். கலெக்டர் முன்னிலையில் செயல்முறை விளக்கமாக விவசாயின் தகவல்களை பதிவு செய்து பார்த்த போது அவரது கணவர் பெயரில் உழவர் அடையாள எண் பெறப்பட்டிருந்தது.
அதிர்ச்சியடைந்த கலெக்டர், வாலாந்துார் பகுதிக்கான (பி.எம். கிஷான்) பிரதம மந்திரி விவசாயிகளின் பட்டியலை கேட்டார். அந்த பட்டியல் இல்லாத நிலையில் அதிகாரிகளை வி.ஏ. ஓ., அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து ‘டோஸ்’ விட்டார்.