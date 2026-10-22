மேலுாரில் கலெக்டர் ஆலோசனை

UPDATED : அக் 21, 2026 11:43 PM
ADDED : அக் 21, 2026 06:06 PM
மேலுார்: மேலுாரில் 'உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தின் கீழ் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா அரசு மருத்துவமனை, நகராட்சி அலுவலகம், அரசு பள்ளி, கல்லுாரியில் ஆய்வு செய்தார்.
பருவமழையை எதிர்கொள்ள நகராட்சியில் தயார் நிலையில் உள்ள இயந்திரங்கள், பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகள், மக்களுக்கு வழங்கும் சேவை குறித்தும், அரசு மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை மையம், பச்சிளம் குழந்தையின் நிலைப்படுத்தும் பிரிவு பகுதிகளை பார்வையிட்டார்.
தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கினார். பதினெட்டான்குடி அரசு தரிசு நிலங்களில் ரூ.23 லட்சத்தில் புதிதாக கண்மாய் அமைக்கும் பணியை ஆய்வு செய்தார். அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் வசதிகள் குறித்தும், அரசு கல்லுாரியில் ரூ.30 லட்சத்தில் கட்டி உணவுக் கூடத்தை திறந்தும் வைத்தார்.
கச்சிராயன்பட்டியில் பள்ளிச் சீரமைப்பு பணியை பார்வையிட்டவர், மேலுார் தாலுகாவில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். டி .ஆர். ஓ., அன்பழகன், ஊராட்சிகளின் உதவி இயக்குனர் விசாலாட்சி, ஆர்.டி.ஓ., சங்கீதா, தாசில்தார் வசந்த், நகராட்சி கமிஷ்னர் முத்துசெல்வம், பொறியாளர் முத்துக்குமார் உடனிருந்தனர்.