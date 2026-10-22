கல்லுாரி முறைகேடு வழக்கு:லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
கல்லுாரி முறைகேடு வழக்கு:லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
UPDATED : அக் 08, 2026 10:21 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:44 PM
மதுரை: மதுரை யாதவா கல்லுாரி நிதி முறைகேடு தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.மதுரை கருணாநிதி தாக்கல் செய்த மனு:மதுரை திருப்பாலையில் யாதவா இருபாலர் கல்லுாரி உள்ளது.
யாதவர் கல்வி நிதியால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 2012 முதல் அரசு அதிகாரிகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டது. 2023 ல் உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் யாதவர் கல்வி நிதி நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் நிர்வாக பொறுப்பேற்று 8 வங்கி கணக்குகளை துவக்கி ரூ.16 கோடியே 35 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 368 டிபாசிட் செய்தார். 2023 செப்.,10 முதல் கல்லுாரி நிர்வாகம் யாதவர் கல்வி நிதிக்கு புதிதாக தேர்வான நிர்வாகிகளின் கீழ் செயல்பட்டது. கல்வி நிதியின் செயலாளர் கண்ணன் கல்லுாரியில் ஆசிரியர், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் நியமனத்தில் ஊழலில் ஈடுபட்டார். கல்வி நிதியின் செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு தெரியாமல் ரூ.16 கோடியே 35 லட்சத்து 45 ஆயிரத்து 368 டிபாசிட் கணக்கு செயலாளரால் முன்கூட்டியே முடிக்கப்பட்டு பணம் திரும்ப பெறப்பட்டது. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர், எஸ்.பி.,க்கு புகார் அனுப்பினேன். விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதி பி.முருகன் விசாரித்தார். மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜெசி ஜீவ பிரியா ஆஜரானார். நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: புகார் மீதான முதற்கட்ட விசாரணையை 2 மாதங்களில் முடித்து, அதனடிப்படையில் மேல்நடவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குனர், எஸ்.பி.,மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.