கல்லுாரிகள் அருகே மதுக்கடை அகற்ற அமைச்சரிடம் மனு

UPDATED : அக் 27, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:58 PM
மதுரை: மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் உயர்கல்வி வளர்ச்சி குறித்து மதுரை உட்பட 6 மாவட்டங்களின் மாணவர்கள், பேராசிரியர், கல்லுாரி நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற ஆய்வுக் கூட்டம் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடந்தது.
மாணவர்கள் சார்பில் 'கல்லுாரிகளில் மாணவர் தேர்தல் நடத்த வேண்டும், மாணவிகளுக்கான விடுதிகள், கழிப்பறை வசதிகள், கல்லுாரி அருகே செயல்படும் மதுக்கடைகளை அகற்ற வேண்டும்' என வலியுறுத்தி மனு அளிக்கப்பட்டது.
பேராசிரியர் தரப்பில் 'வேலை வாய்ப்புக்கு ஏற்ற பாடத்திட்டம் மாற்றம், பேராசிரியர் பணி மேம்பாடு (சி.ஏ.எஸ்.,) விரைவில் வழங்க வேண்டும், காமராஜ் பல்கலை கல்லுாரியை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்' என தெரிவித்தனர். இதையடுத்து மதுரை அவுட்போஸ்ட் காமராஜ் பல்கலை கல்லுாரி, அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி மாணவர்களுடனும் அமைச்சர் கலந்துரையாடினார்.
நிகழ்ச்சிகளில் உயர்கல்வி செயலர் தீரஜ்குமார், தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் ரத்தினசாமி, கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கார்த்திகேயன், கல்லாணை, பி.ஆர்.ஓ., வெற்றிவேந்தன், ஏ.பி.ஆர்.ஓ., வினோாத், கல்லுாரி முதல்வர்கள் பங்கேற்றனர்.