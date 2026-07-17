ஆர்.டி.ஐ.,யில் சங்கமாக, குழுவாகவோ கேட்டால் பதிலளிக்க தேவையில்லை ஆணையர்கள் தகவல்
ஆர்.டி.ஐ.,யில் சங்கமாக, குழுவாகவோ கேட்டால் பதிலளிக்க தேவையில்லை ஆணையர்கள் தகவல்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:02 AM
மதுரை: ''தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் தனியொரு குடிமகனின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கலாம். சங்கமாக, குழுவாகவோ கேட்போருக்கு பதிலளிக்க தேவையில்லை'' என ஆணையர்கள் பேசினர்.
மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது. போலீஸ் துணை கமிஷனர் திவ்யா, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் பார்த்திபன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
தகவல் ஆணையர் நடேசன் பேசுகையில், ''மனுதாரர்களுக்கு 30 நாட்களுக்குள் தகவல் அளிக்க வேண்டும். இதற்காக தகவலை உருவாக்க வேண்டியதில்லை. இருக்கும் விவரங்களையே அளிக்கலாம். மனுதாரர்களிடம் அன்பாக பேசி, முழுமையாக கேட்டால் பிரச்னைகள் வராது'' என்றார்.
ஆணையர் விஜயராம் பேசியதாவது: 30 நாட்களுக்குள் தகவல் அளித்தால் பிரச்னைகளை தவிர்த்துவிடலாம். இல்லையெனில் முதல் முறையீட்டுக்கு 45 நாட்களுக்குள், 2வது முறையீடுக்கு 90 நாட்களுக்குள், அதன்பின் எனில் முறையீடு எங்களிடம் வரும். அப்போது நீங்கள் கொடுத்த தகவல் சரியில்லை எனில் நடவடிக்கை எடுக்க நேரிடும். மூன்றாம் நபர் கேட்பது, தேவையின்றி அதிக வினாக்கள், ரகசிய தகவல்கள், பழைய ஆவணம், நிலுவை கோப்புகள் விவரம், திரும்பத் திரும்ப கேட்கும் கேள்விகள் போன்றவற்றால்தான் பிரச்னை எழுகிறது. ஒரு அலுவலர் குறித்து கேள்வி எழுப்பினால், சம்பந்தப்பட்டவரிடம் கேட்டு அனுமதித்தால் வழங்கலாம் என்றார்.
45 ஆயிரம் மனுக்கள் நிலுவை ஆணையர் இளம்பரிதி பேசியதாவது: மாநில தகவல் ஆணையத்தில் 45 ஆயிரம் மனுக்கள் நிலுவையில் உள்ளன.பொதுத் தகவல் அலுவலர்கள் 'அப்டேட்' ஆகாது, மனுதாரரை மதிக்காதது போன்றவையே காரணம். அலுவலர்களை தண்டிக்கும் சூழலும் உருவாகிறது. கடந்த ஏப்ரலில் ரூ.1.45 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளோம்.
மனுக்களுக்கு 30 நாளுக்குள் தகவல் அளித்தால் நகல் வழங்க கட்டணம் வசூலிக்கலாம். இல்லையெனில் மனுதாரருக்கு இலவசமாக நகல் வழங்க வேண்டும். எனவே அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும்.
சங்கம், குழுக்களாக மனு செய்தால் பதில் அளிக்க வேண்டியதில்லை. தனி ஒரு குடிமகன்தான் மனுதாரராக கேள்வி கேட்க முடியும். சில இடங்களில் ஆய்வுக்கு வரும் மனுதாரர், ஆவணங்களில் திருத்தம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. எனவே அவர்கள் பென்சிலை மட்டுமே பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம்.
இவ்வாறு பேசினார்.