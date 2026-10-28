டில்லி பேரணிக்கு ராகுல் அழைப்பு: ஆர்வம் இல்லாத காங்., நிர்வாகிகள்
டில்லி பேரணிக்கு ராகுல் அழைப்பு: ஆர்வம் இல்லாத காங்., நிர்வாகிகள்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:15 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:09 PM
- நமது நிருபர் -
டில்லியில் நவ.,1ல் நடக்கும் காங்., பேரணியில் தமிழக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பதில் ஆர்வம் குறைந்துள்ளதாக கட்சிக்குள் புகைச்சல் எழுந்துள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஸ்வரன் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக கருதி அவரை பதவியில் இருந்து விலக கோரி டில்லியில் நவ.,1ல் 'இண்டி' கூட்டணி பிரமாண்ட பேரணிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இதில் 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்க வேண்டும் என பேரணியை வழிநடத்தவுள்ள ராகுல் எதிர்பார்க்கிறார். இதனால் மாநிலம் வாரியாக காங்., நிர்வாகிகளை அழைத்து வர 'டார்கெட்' விதித்துள்ளார். ஆனால் பயணச் செலவை யார் ஏற்பது என்ற சர்ச்சையில் தமிழக நிர்வாகிகள் பங்கேற்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை.
காங்., மாவட்ட தலைவர்கள் கூறியதாவது: டில்லி பேரணிக்கு சென்றுவர 4 நாட்கள் ஆகும். பயணம், சாப்பாடு, தங்கும் செலவை யார் ஏற்பது என குழப்பமாக உள்ளது. நேற்றுமுன்தினம் சென்னை சத்தியமூர்த்திபவனில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கூட மாவட்ட தலைவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தமிழகத்தில் காங்.,ல் 10 எம்.பி.,க்கள், 2 அமைச்சர், 3 எம்.எல்.ஏ.,க்கள், 2 ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்கள் உள்ளனர். மாவட்டத்திற்கு தலா 50 நிர்வாகிகளை கூட இவர்கள் செலவில் அழைத்துச் செல்வதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. கட்சியும் கவலைப்படுவதாக தெரியவில்லை என்றனர்.