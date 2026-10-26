பருவமழை முன்னேற்பாடு அதிகாரிகள் ஆலோசனை

UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:18 PM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் பழனி ஆய்வு செய்தார்.
அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் நடந்த ஆலோசனையில், கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா, மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குமார், டி.ஆர்.ஓ., அன்பழகன், மாநகராட்சி துணை கமிஷனர் ஜெய்னுலாபுதீன் பங்கேற்றனர்.
கண்காணிப்பு அலுவலர் தெரிவித்ததாவது: கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு உணவு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், மருத்துவ வசதி, பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் அவசரக் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை, 1077 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மாவட்டத்தில் 27 தாழ்வான பகுதிகளில் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவசர நேரத்தில் பொதுமக்கள் தங்க பள்ளிகள், திருமண மண்டபங்கள், கல்லுாரிகளில் தற்காலிக நிவாரண முகாம்கள் தயார் உள்ளன.
நீர் தேங்கும் இடங்களில் அகற்ற ராட்சத மோட்டார் பம்பு, ரோட்டில் மரங்கள் மற்றும் தடைகளை அகற்ற இயந்திரங்கள், மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் தயாராக உள்ளன. கண்மாய் கரைகளைப் பலப்படுத்த மணல் மூடைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன, என்றார்.
வைகை - யானைக்கல் தரைப்பாலம், செல்லூர் பந்தல்குடி கால்வாய், பெரியார் பஸ்ஸ்டாண்ட், ரயில்வே ஸ்டேஷன் பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தார். போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படாதவாறு வடிகால்களை கண்காணிக்க மாநகராட்சிப் பொறியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.