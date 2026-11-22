ஒப்பந்த செவிலியர் பணி டிச.4க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ஒப்பந்த செவிலியர் பணி டிச.4க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:22 PM
மதுரை: பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் தேசிய நலவாழ்வுக் குழும விதிமுறைகளின் படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக செவிலியர் பணிக்கு டிச. 4க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் டாக்டர் பொற்செல்வன் கூறியதாவது: மதுரை மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம், தேசிய நலவாழ்வுக் குழும தமிழக இயக்குநர், ஊரக சுகாதாரப் பணிகள் இயக்குநர், மருத்துவக் கல்வி இயக்குநர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அவசரகால மகப்பேறு, பச்சிளங்குழந்தை பராமரிப்பு மையங்களில் காலியாக உள்ள செவிலியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தேசிய நலவாழ்வுக் குழும விதிமுறைகளின்படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணிபுரிவதற்கு 50 வயதுக்குட்பட்ட செவிலியர் பட்டப்படிப்பு, டிப்ளமோ படித்தவர்கள் டிச.4க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் இருப்பிடம், மதிப்பெண், உடல்தகுதி, முன் அனுபவம், இதர சிறப்புத் தகுதிகள் அடிப்படையில் தேசிய நலச்சங்க தேர்வு விதிகளின் படி நியமிக்கப்படுவர். மாதம் ரூ.21ஆயிரம் வழங்கப்படும். எந்த காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டாது என்றார்.
தகுதியுடையவர்கள் madurai.nic.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்தபின் நேரில் அல்லது தபாலில் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட செயற்செயலாளர், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அலுவலகம், விஸ்வநாதபுரம், மதுரை- 625 014. போன்: 0452 --– 264 0778.