ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் ‘கொரோனா’ நிவாரணம்

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ADDED : நவ 04, 2026 10:57 AM
மதுரை: ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பின் விண்ணப்பித்த தொழிலாளியின் மனைவிக்கு, ‘கொரோனா’ தொற்று நிவாரணத்தை ஊழியர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (இ.எஸ்.ஐ.சி.,) சிவகாசி கிளை வழங்கியுள்ளது
சிவகாசி ஓரியன்ட் லித்தோ பிரஸ் தொழிலாளி கிரகதுரை. 2021ல் ‘கொரோனா’ தொற்றால் உயிரிழந்தார்.
அவரது மனைவி ஜெயலட்சுமி 6 ஆண்டுகளுக்கு பின், கடந்த ஆகஸ்டில் இ.எஸ்.ஐ.சி., கிளை அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார். உதவி இயக்குநர் ராஜா பாண்டி வழிகாட்டுதலில் இணை இயக்குநர் (பொறுப்பு) மீனாட்சிசுந்தரம் மேற் பார்வையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
விண்ணப்பித்த 2 மாதங்களில் நிவாரணத் தொகையாக ரூ. 2.72 லட்சத்தை, கிளை மேலாளர் குணசேகரன் தொழிலாளியின் மனைவி ஜெயலட்சுமியிடம் வழங்கினார். இனி அவருக்கு மாதம் ரூ.4101 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
‘கொரோனா’ வில் உயிரிழந்த, காப்பீடு செய்த தொழிலாளரின் குடும்பத்தினர், பலன் பெறாமல் இருந்தால், அருகிலுள்ள இ.எஸ்.ஐ.சி., கிளை அலுவலகத்தை தொடர்புகொள்ளலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.