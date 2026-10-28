அறநிலையத்துறை கமிஷனர் ஆஜராக கோர்ட் உத்தரவு

ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
மதுரை:
கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து மீட்பது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் அறநிலையத்துறை கமிஷனர் ஆஜராக உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்த மனு:
கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமாக 10.48 ஏக்கர் நிலம் உள்ளது. இதை கோயில் நிர்வாகம் முறையாக பராமரிக்கவில்லை. ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. அகற்றக்கோரி அறநிலையத்துறையிடம் மனு அளித்தேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
2022 ல் இருநீதிபதிகள் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தரப்பினருக்கும் அரசு தரப்பில் நோட்டீஸ் அளித்து விளக்கம் கோர வேண்டும். ஆட்சேபனைகள் இருப்பின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியிடம் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதை பரிசீலித்து, ஆக்கிரமிப்பு உறுதியாகும்பட்சத்தில் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.
ராதாகிருஷ்ணன்,‛நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாததால் திருப்பூர் அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர் குமரதுரை மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்,’ என மனு செய்தார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது.
அரசு தரப்பு,‛நிலத்திலிருந்து வெளியேறுமாறு 151 ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. அதை எதிர்த்து அறநிலையத்துறை கமிஷனரிடம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனர். நிலுவையில் உள்ளது,’ என தெரிவித்தது.
நீதிபதிகள், ‛அறநிலையத்துறை கமிஷனர் நவ.,5 ல் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்பப்படுகிறது. இவ்விவகாரத்தில் தற்போதைய நிலை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.