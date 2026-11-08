‛நோ பார்க்கிங்’ வழக்கு: வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு உத்தரவு
‛நோ பார்க்கிங்’ வழக்கு: வழக்கு தொடர்ந்தவருக்கு உத்தரவு
ADDED : நவ 07, 2026 04:01 PM
மதுரை:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தெற்கு தாமரைக்குளம் ஐசக் அருள் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: நாகர்கோவிலில் வேப்பமூடு சந்திப்பிலிருந்து டூதி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு செல்லும் சாலையின் வலதுபுறத்தில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறான தடுப்புகளை (பேரிகார்டு) அகற்ற கலெக்டர், எஸ்.பி., கோட்டார் போலீசாருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. அரசு வழக்கறிஞர் வெங்கடேஷ்,‛அந்த இடத்தில் 'வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடாது'(நோ பார்க்கிங்) என அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை மீறி மக்கள் விதிமீறலில் ஈடுபடுகின்றனர். இதை தடுக்கவே தடுப்புகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன’ என்றார்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் வாகனங்களை மக்கள் நிறுத்துவதை தடுக்க, தடுப்புகளை அமைப்பது சரியான தீர்வு அல்ல. குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்துவோரிடம் ‘அவ்வாறு நிறுத்த வேண்டாம்’ என ஒரு வாரத்திற்கு மனுதாரர் அறிவுறுத்த வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.