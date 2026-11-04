தடுப்புகள் இல்லாத கிணறுகளை மூடும்படி கோர்ட் உத்தரவு
தடுப்புகள் இல்லாத கிணறுகளை மூடும்படி கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
மதுரை: துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில், கைவிடப்பட்ட திறந்தவெளி கிணறுகள், பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகள், குவாரி பள்ளங்களை மூட, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது.
துாத்துக்குடி, பொன்காந்திமதிநாதன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
கோவையிலிருந்து திருச்செந்துார் நோக்கி, மே 17ல் சாத்தான்குளம் அருகே மீரான்குளம்-, சிந்தாமணி சாலை அருகே, தடுப்புச்சுவர் இன்றி இருந்த கிணற்றில், ஒரு கார் தவறி விழுந்தது. இந்த விபத்தில், குழந்தை உட்பட ஐந்து பேர் நீரில் மூழ்கி இறந்தனர்.
சாலையோரங்களிலுள்ள கிணறுகளில் தடுப்புகள் இல்லாததால், இத்தகைய விபத்துகள் தொடர்கின்றன.
தமிழகம் முழுதும் கைவிடப்பட்ட, பயனற்ற திறந்தவெளி கிணறுகள், ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் குவாரி பள்ளங்களை கண்டறிய வேண்டும். மக்கள், கால்நடைகளை பாதுகாக்க அவற்றில் தடுப்புச்சுவர் அல்லது வேலிகள் அமைக்க வேண்டும் என தலைமை செயலர், 2023ல் கலெக்டர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
துாத்துக்குடி மாவட்ட சாலையோரங்களில் அமைந்துள்ள, கைவிடப்பட்ட திறந்தவெளி கிணறுகள், பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் குவாரி பள்ளங்களில் உயிரிழப்புகளை தடுக்க, மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மூடுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தமிழக வருவாய்த்துறை கூடுதல் கமிஷனர், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப் பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினி ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘கைவிடப்பட்ட திறந்தவெளி கிணறுகள், பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகள், குவாரி பள்ளங்களை, ஆறு வாரங்களில் மூடுவதற்கு, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்’ என்றனர்.