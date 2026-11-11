நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு: வழக்கு பதிவு செய்ய கோர்ட் உத்தரவு
நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு: வழக்கு பதிவு செய்ய கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:03 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:56 PM
மதுரை: கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிய வேண்டும். அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கு, அதன் உரிமையாளர் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் வங்கி கணக்குகளை முடக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. திருநெல்வேலி மாவட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் ராமசுப்பு தாக்கல் செய்த மனு: பொது நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதில் முறைகேடுகளை தடுக்க, வெளிப்படைத் தன்மையுடன் இணையதளத்தில் தகவல்களை வெளியிட்டு கொள்முதல் செய்ய உத்தரவிடக் கோரி கிருஷ்ணன் என்பவர் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தார். 2024 ஜூன் 19 ல் அப்போதைய பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி ஆர்.மகாதேவன் மற்றும் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவில், வெளிப்படைத்தன்மையுடன் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். கொள்முதலுக்கென தனி இணையதளம் பராமரிக்க வேண்டும். 200 புத்தகங்களுக்கு மேல் வெளியிட்ட பதிப்பாளர்களுக்கு இ-மெயில் மூலம் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். கொள்முதலுக்கு தேர்வு செய்யப்படும் புத்தகங்களின் முழு விபரங்கள் மற்றும் அட்டைப் படங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும். மக்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் கருத்துக்கள் அல்லது ஆட்சேபனைகளை தெரிவிக்க ஒரு மாதம் அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்.மனுதாரர் முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த, ஒரு குழுவை தமிழக அரசு அமைக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக பல்வேறு பதிப்பகங்களிடம் கருத்துகள் கோர வேண்டும். 5 மாதங்களுக்குள் அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். 6 மாதங்களுக்குள், எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கை இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.
அதை அரசு தரப்பில் நிறைவேற்றவில்லை.
2025 நவம்பர் -2026 ஜனவரியில் கோவையில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் நுாலகம் மற்றும் கோவை, திருச்சி, சேலம், கடலுார், திருநெல்வேலி மண்டல நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்களை தேர்வு செய்யும் நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
*ரகசிய உத்தரவு:
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள், அவற்றின் விபரங்கள் மற்றும் அட்டை பக்கங்களை இணையதளத்தில் மக்களின் கருத்துகளை பெறுவதற்காகப் பதிவேற்றாமல், சந்தேகத்திற்குரிய பதிப்பகங்களுக்கு (அகல் விளக்கு பதிப்பகம் மற்றும் பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் உட்பட) உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் வகையில் 2026 பிப்.14 ல் ரகசியமாக கொள்முதல் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. இதற்கு 2026 மார்ச்சில் புத்தக கொள்முதலுக்கான குழு ஒப்புதல் அளித்தது. தொடர்ந்து, சரிபார்க்கப்படாத பதிப்பகங்களான 'அகல் விளக்கு பதிப்பகம்' மற்றும் 'பீனிக்ஸ் பதிப்பகம்' ஆகியவற்றிற்கு அதுவும் போலியான எழுத்தாளர்களின் (ஜோதி சரவணன், திரிஷா விஜய் உள்ளிட்ட) பல்வேறு பெயர்களில் வெளியிடப்பட்ட புத்தகங்களுக்காக அரசின் நிதி வழங்கப்பட்டது.
ஜூனில் முத்திரையிடப்பட்ட புத்தகங்கள் நுாலக வளாகத்திற்கு வந்து சேர்ந்தன. உண்மைத்தன்மை ஆய்வு அல்லது ஐ.எஸ்.பி.என்., சரிபார்ப்பு ஏதுமின்றி நுாலகத்தில் இருப்பு வைக்கப்பட்டன. நவ.6 ல் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன்‛ மூலம் முறைகேடு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.இம்மோசடி கோவை ஈ.வெ.ரா.,அறிவுலகத்துடன் நின்றுவிடவில்லை. இது மதுரையிலுள்ள 'கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகம்' வரை நீண்டுள்ளது.
புத்தக கொள்முதல் குறித்து சி.பி.ஐ.,அல்லது சி.பி.சி.ஐ.டி.,விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். நீதிமன்றம் 2024 ல் பிறப்பித்த உத்தரவை நிறைவேற்றத் தவறிய தமிழக உயர்கல்வித்துறை செயலர் கோபால், பொது நுாலக இயக்குனர் ஷஜீவனா மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், எம்.டி.சுமதி அமர்வு விசாரித்தது.மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் பழனிவேல்ராஜன் ஆஜரானார்.நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: நுாலகங்களுக்கான புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வது தொடர்பான ரிட் மனுவை இந்நீதின்ற அமர்வு 2024 ல் முடித்து வைத்தது. அம்மனு அ.தி.மு.க.,ஆட்சியில் இருந்தபோது தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தி.மு.க., ஆட்சியில் இருந்தபோது முடித்து வைக்கப்பட்டது. தற்போதைய ஊழல் விவகாரம் வெடித்தபோது, ளும் கூட்டணியை வழிநடத்தும் கட்சியாக த.வெ.க., உள்ளது. கதாபாத்திரங்கள் மாறுகின்றன; செயல்கள் மாறவில்லை. 2024 ல் ஆண்டில் நாங்கள் வழங்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்பட்டிருந்தால், அகல் விளக்கு, சிக்மா, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்கள் போன்ற சந்தேகத்திற்குரிய அமைப்புகளிடமிருந்து புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருக்காது.
புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் மிகப்பெரிய மோசடி நடந்திருப்பதை அரசே ஒப்புக்கொண்டது. சோ.தர்மன் போன்ற முக்கிய இலக்கிய ஆளுமைகள், இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர். எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அப்புத்தகங்களை எரித்துவிட வேண்டும் என்றார்.
ஏற்கனவே இந்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு, வெறும் காகித அளவில் மட்டுமே நின்றுவிடக் கூடாது என விரும்புகிறோம். பொது நுாலகத்துறை இயக்குனர் ஷஜீவனா காணொலியில் ஆஜரானார்.
அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் சரவணன்‛ இவ்விவகாரத்தில் மாநில அரசு, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பயனுள்ள நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' என்றார்.*மனநிறைவு:
அரசின் நிலைப்பாடு எங்களுக்கு ஓரளவிற்கு மனநிறைவை தந்தாலும், இவ்விவகாரத்தை இத்துடன் விட்டுவிட முடியாது.
நுாலகத்திற்குள் நுழையும்போது, அங்குள்ள புத்தகங்களில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் நம்பகமானவை என்று கருதுவதற்கு உரிமை உண்டு. பாரதியாரின் நிலை இன்னும் மோசமானது; அவர் இன்று உயிருடன் இருந்திருந்தால் வேதனை அடைந்திருப்பார். நுாலகங்களில், பாரதியாருடையதாக தவறாகக் குறிப்பிடப்பட்ட பல படைப்புகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த வாரம் உண்மைகள் வெளிச்சத்திற்கு வந்தபோதிலும், இதுவரை வழக்கு (எப்.ஐ.ஆர்.,)பதிவு செய்யவில்லை. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உடனடியாக வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு அறிவுறுத்தினோம். அரசு வழக்கறிஞர் குறுக்கிட்டு, விசாரணை முடியும் வரை காத்திருக்கலாம் என்றார். நாங்கள்‛ குற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதை மறுக்கிறீர்களா' என்றோம். அவர் ‛குற்றம் நிகழ்ந்ததை மறுக்கவில்லை' என்றார். அப்படியென்றால், அடையாளம் தெரியாத அரசு ஊழியர்கள் மீது வழக்கு பதிவை தடுப்பது எது என்று கேள்வி எழுப்பினோம். பொது நிதியிலிருந்து ரூ.பல கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்களின் நேரடி ஈடுபாடு இன்றி, இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு குற்றம் நடந்திருக்க முடியாது.
*அதிகாரிகள் யார், யார்: கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேல், புத்தகங்கள் வாங்குவது என்ற பெயரில் மோசடியான கொள்முதல்களை செய்வதில் ஈடுபட்ட பொறுப்பான அதிகாரிகளின் பெயர்கள் மற்றும் விபரங்களை ஷஜீவனா சமர்ப்பிக்க வேண்டும். உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிய வேண்டும். அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கு, அதன் உரிமையாளர் மோகன் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் வங்கி கணக்குகளை உடனடியாக முடக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட அரசு ஊழியர்களை சஸ்பெண்ட் செய்வது உள்ளிட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை அரசு உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நுாலகர்கள், இத்தகைய சந்தேகத்திற்குரிய புத்தகங்களை கண்டறிந்து, அவை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்காதவாறு தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். இப்புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக செலவிடப்பட்ட துல்லியமான தொகையை அதிகாரிகள் எங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். தொடர்புடைய அனைத்து ஆவணங்களின் நகல்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தொடர்புடைய உயர்மட்ட அதிகாரிகள் முதல் கீழ்நிலை ஊழியர்கள் வரை கண்டறிந்து பெயர்களை குறிப்பிட்டு பொதுநுாலக இயக்குனரகம் பிரமாண பத்திரமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். விசாரணை இன்று (நவ.11) ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.