மதுரையில் வெற்றி வீடுகட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த நெருக்கடி: குளறுபடிக்கு வாய்ப்புள்ளதால் தனி அலுவலர் தேவை
மதுரையில் வெற்றி வீடுகட்டும் திட்டத்தை செயல்படுத்த நெருக்கடி: குளறுபடிக்கு வாய்ப்புள்ளதால் தனி அலுவலர் தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 12:40 AM
ADDED : நவ 19, 2026 06:24 PM
மதுரை: ''வெற்றி வீடு கட்டும் திட்டத்தில் பயனாளிகளை தேர்வு செய்வதில் நெருக்கடி உருவானால், வழக்கு உட்பட பிரச்னைகள் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. இத்திட்டத்திற்கென தனி அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும்'' என ஊரக வளர்ச்சித் துறை அலுவலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழக அரசின் 'வெற்றி வீடுகட்டும் திட்டத்தில்' வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ளோர் வீடுகட்ட அரசு மானியமாக ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது. மதுரை மாவட்டத்தில் ஓராண்டில் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இத்திட்டத்தில் மனுச் செய்துள்ளனர். தகுதியானோரை தேர்வு செய்து, நிதிஒதுக்கி அமல்படுத்துவது, பி.டி.ஓ.,க்களே. வழக்கமான பணிகளுடன் இதையும் மேற்கொள்வதால் பணிச்சுமையுடன் அவர்கள் உள்ளனர்.
பரிசீலனை தாமதம்
அதேசமயம் உயரதிகாரிகள் கட்டுமான பணிகளை உடனே செயல்படுத்த அழுத்தம் கொடுப்பதால் திணறுகின்றனர். மாவட்டத்தில் ஓராண்டில் பெற்ற மனுக்களில் 160 பேர் வரை தகுதியுள்ளோர், 400 பேருக்கு மேல் தகுதியில்லாதவர் என நிராகரித்துள்ளனர். தொடர்ந்து பரிசீலனை நடக்கிறது.
ஊரக வளர்ச்சி அலுவலர்கள் கூறியதாவது: வளர்ச்சிப் பணிகளை ஆய்வு செய்யும் அதிகாரிகள் திட்டத்தை செயல்படுத்த நெருக்கடி கொடுக்கின்றனர். பயனாளிகள் தேர்வில் பட்டா, அடங்கல் ஆவணங்கள் முக்கியமானது. இவற்றில் பெரும்பாலானவை குளறுபடியுடன் உள்ளன. முறையாக ஆய்வு செய்யாமல், அவசர கதியில் வழங்கினால் வழக்குகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது.
அடுத்து வகுப்பு வாரியாக பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவதிலும் கூர்ந்து பரிசீலிக்க வேண்டியுள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளில் திருமங்கலம் ஒன்றியத்தில் இப்பிரச்னையால் அதிகாரிகள் 'சஸ்பெண்ட்' ஆயினர். எனவே, மனுக்களை பரிசீலித்து தேர்வு செய்து பணிகளை துவக்க முழுநேரமும் தனி அலுவலர்கள் இருக்க வேண்டும். ரெகுலர் பி.டி.ஓ.,க்களுக்கு வழக்கமான பணிகளுடன் இதையும் செய்வது இயலாத காரியமே. எங்கள் கோரிக்கையை அரசிடமும் தெரிவித்துள்ளோம். அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றனர்.