நவ.15 க்குள் பயிர் காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
நவ.15 க்குள் பயிர் காப்பீடு விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
திருப்பரங்குன்றம்: ‘‘திருப்பரங்குன்றம் வட்டார விவசாயிகள் ரபி சிறப்பு பருவத்தில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன்பெறலாம்’’ என வேளாண் உதவி இயக்குனர் மீனாட்சி சுந்தரம் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: 2026-27 ரபி சிறப்பு பருவத்தில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. நெல் சம்பா பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 559 வீதம் செலுத்தினால், இயற்கை இடர்பாடுகளால் பாதிப்பு ஏற்பட்டால், காப்பீடுத் தொகையாக ரூ. 37,250 கிடைக்கும்.
குத்தகைதாரர் உள்பட அனைத்து விவசாயிகளும் சிட்டா, அடங்கல், வங்கி பாஸ் புத்தகம் முதல் பக்க நகல், ஆதார் எண்ணுடன் இ சேவை மையம், தேசிய வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் காப்பீடு தொகை செலுத்தலாம். காப்பீடு செய்ய நவ. 15 கடைசி.
கூடுதல் விவரங்கள், விரிவான சேவைகளுக்கு திருப்பரங்குன்றம் வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகலாம் என்றார்.