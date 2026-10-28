பேரையூரில் பயிர்கள் அழுகும் அபாயம்

UPDATED : அக் 25, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
பேரையூர்: பேரையூர் பகுதியில் சில நாட்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்து, விளை நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் பயிர்கள் அழுகும் அபாயம் உள்ளது.
இப்பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்கள் உள்ளன. இதற்கு வரத்து கால்வாய்கள் உள்ளன. இந்த கால்வாய்கள் பல ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் உள்ளன.
அக்டோபர் துவங்கியது முதல் மழை பெய்து வருகிறது. மழைநீர் செல்ல வரத்து கால்வாய்கள் துார்வாரப்பட வேண்டும். துார் வாராததால் மழை நீர் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் பயிர்கள் அழுகும் ஆபத்து உள்ளது. இப்பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் மக்காச்சோளம், சோளம், கம்பு, உளுந்து, பாசிப்பயறு, பருத்தி உள்ளிட்ட பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த சாகுபடி நிலங்களில் மழை நீர் தேங்குவதால் பயிர்கள் அழுகி மகசூல் பாதிக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.