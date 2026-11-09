இருபது ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இல்லாமல் சேதமடைந்த ‘பெட்டேம்’: நிதி ஒதுக்க முன்வருவரா
இருபது ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இல்லாமல் சேதமடைந்த ‘பெட்டேம்’: நிதி ஒதுக்க முன்வருவரா
UPDATED : நவ 09, 2026 12:44 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றம் எஸ்.ஆர்.வி. நகர் பகுதி நிலையூர் கால்வாயில் ‘பெட் டேம்’ 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சீரமைக்கப்படாமல் சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனை சீரமைக்க தொகுதி அமைச்சர் நிர்மல் குமார், எம்.பி., மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., நிதி ஒதுக்குவரா என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வைகை அணையில் திறக்கும் தண்ணீர் நிலையூர் கால்வாய் வழியாக சென்று பெரிய கண்மாய் நிரம்பும். ஹார்விபட்டி அருகே இந்திரா நகர் பகுதியில் நிலையூர் கால்வாயில் 50ஆண்டுகளுக்கு முன் ‘பெட் டேம்’ அமைக்கப்பட்டது. இது சீரமைக்கப்பட்டு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிறது.
தற்போது அது சேதம் அடைந்து விட்டது. அதனை முழுமையாக சீரமைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அணையில் தண்ணீர் திறக்கும்போது, கால்வாயில் வரும் நீர் முழுவதும் வெளியேறும். கண்மாய் நிரம்பாது. விவசாயம் பாதிக்கும். வெளியேறும் தண்ணீர் இந்திராநகர், எஸ்.ஆர்.வி. நகர், சீனிவாசாநகரில் வீடுகளை சூழ்ந்து நிற்கும்.
பல நாட்கள் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் தவிப்பது வாடிக்கையாக நடக்கும். தேங்கும் தண்ணீரில் கொசு உற்பத்தியாக, தொற்றுநோயை பரப்பும். எனவே பெட் டேமை சரிசெய்வதுடன், கால்வாயிலும் தடுப்புச் சுவர் கட்ட வேண்டும். இதற்கு தமிழக அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி., நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.