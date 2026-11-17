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ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
எழுமலை: எழுமலை பேரூராட்சி வார்டு 16 ல், அருகருகே மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி மற்றும் அங்கன்வாடி மையம் உள்ளன.
இம்மையத்துக்கு 25 க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் வருகின்றனர். அங்கன்வாடி கட்டிடம் சேதமடைந்துள்ளதால் 4 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. குடிநீர் தொட்டியின் துாண்களில் உள்ள கான்கிரீட் பெயர்ந்து ஆபத்து விளைவிக்கும் நிலையில் உள்ளது.
ராஜேந்திரன் கூறியதாவது: அங்கன்வாடி கட்டடமும், குடிநீர் தொட்டியும் அருகருகே உள்ளன. இரண்டும் பழுதடைந்து கான்கிரீட் பெயர்ந்து விழுகிறது. 4 ஆண்டுகளாக அங்கன்வாடி கட்டடம் புதுப்பிக்கப்படாமலும், இடிந்து விழும் நிலையில் இருந்தாலும் அகற்றாமல் வைத்துள்ளனர்.
மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டியின் பில்லர்களிலும் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுகிறது. அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தும் பார்வையிட்டு படம் எடுத்துச் செல்கின்றனர். இன்னும் நடவடிக்கை மட்டும் இல்லை என்றார்.