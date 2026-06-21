/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ ஆடித்தபசு விழா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:40 AM
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மேலுார்: தும்பைபட்டி சங்கர நாராயணர் கோயிலில் ஆடித் தபசு திருவிழா ஜூலை 19 கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. நேற்று கோயில் வீட்டில் இருந்து பக்தர்கள் பால், பன்னீர், சந்தன குடங்களை ஊர்வலமாக கோயிலுக்கு கொண்டு சென்றனர்.
சுவாமிக்கு அபிஷேகம், தீபாராதனை நடந்தது. வண்டியூர் திருக்கையிலாய மணி சோம சுப்பிரமணியர் திருவாசக முற்றோதல் நிகழ்ச்சி நடத்தினார். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை சங்கர நாராயணர் கல்வி அன்னதான அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், அர்ச்சகர் ராஜேஷ் கண்ணன் செய்திருந்தனர்.