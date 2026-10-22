மீனாட்சி அம்மன் சன்னதியில் வி.ஐ.பி., பகுதியில் தரிசனம்: கோயில் பணியாளருக்கு 'மெமோ'
மீனாட்சி அம்மன் சன்னதியில் வி.ஐ.பி., பகுதியில் தரிசனம்: கோயில் பணியாளருக்கு 'மெமோ'
UPDATED : அக் 13, 2026 05:36 PM
ADDED : அக் 13, 2026 05:16 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அம்மன் சன்னதி வி.ஐ.பி., பகுதியில் சிலரை கோயில் பணியாளர் ஒருவர் தன் 'செல்வாக்கை' பயன்படுத்தி அனுமதித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக அவரிடம் விளக்கம் கேட்கப்பட்டுள்ளது.
மீனாட்சி கோயில் கும்பாபிஷேகம் செப்.,17 ல் நடந்தது. அதன்பிறகு பக்தர்கள் கூட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்தது. 6 மணி நேரம் வரை வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். அதேசமயம் வி.ஐ.பி.,க்கள் சிறப்பு வழியாக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு கோயில் உள்துறை அலுவலகத்தில் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
அக்.,12 அன்று அம்மன் சன்னதி வி.ஐ.பி., பகுதியில் செந்தில் என்பவர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். வி.ஐ.பி., பகுதியில் கும்பலாக சிலரை அனுமதித்து கொண்டிருந்ததை கண்காணிப்பு கேமராவில் பார்த்த கோயில் இணைகமிஷனர் செல்லத்துரை, நேரில் விசாரித்தார். அப்போது உள்துறை அலுவலகம், பேஷ்கார் உள்ளிட்டோரிடம் எந்த அனுமதியும் பெறாமல் சக பணியாளர் ஒருவர் சொன்னதால் விதிகளை மீறி அனுமதித்தது தெரிந்தது. இதுதொடர்பாக செந்திலிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
போலி கல்விச்சான்று
மீனாட்சி கோயிலில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் பத்தாம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு ஆட்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்களில் 28 பேர் போலி கல்விச்சான்று கொடுத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுதொடர்பான விசாரணை இன்னும் நடந்துக்கொண்டிருக்கிறது. போலி கல்விச்சான்று கொடுத்தவர்களில் செந்திலும் ஒருவர். 8 பேர் பணி ஓய்வு பெற்றுவிட்டனர். மீதமுள்ள 20 பேர் தொடர்ந்து பணிபுரிகின்றனர். இவர்களை 'டிஸ்மிஸ்' செய்ய அமைச்சர் ரமேஷ் தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதால் அதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளன.