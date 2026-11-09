தினக்கூலியை மாதத்தொகுப்பூதியமாக மாற்ற வேண்டும்: வேளாண்மை தினக்கூலி ஓட்டுனர்கள் எதிர்பார்ப்பு
தினக்கூலியை மாதத்தொகுப்பூதியமாக மாற்ற வேண்டும்: வேளாண்மை தினக்கூலி ஓட்டுனர்கள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
-– நமது நிருபர் –
தினக்கூலியை மாதத்தொகுப்பூதியமாக மாற்றி ஞாயிறுகிழமைகளுக்கும் சம்பளம் வழங்க வேண்டும் என்கின்றனர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை தினக்கூலி ஓட்டுனர்கள் சங்கத்தினர்.
இதுகுறித்து மதுரையில் அவர்கள் கூறியதாவது :
வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் பொறியியல் துறைகளில் வேலை செய்த நிரந்தர டிரைவர்கள் ஓய்வுக்குப் பின் அப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை. 12 ஆண்டுகளாக உதவி இயக்குநர், துணை இயக்குநர், இணை இயக்குநர்களுக்கான ஜீப் டிரைவர்களாக தினக்கூலியில் வேலை செய்கிறோம். துவக்கத்தில் ரூ.400 தினக்கூலி வழங்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ரூ.600 வழங்கப்படுகிறது.
வார, அரசு விடுமுறை உள்ளிட்ட மாதத்தில் 8 முதல் 10 நாட்களுக்கு சம்பளம் கிடைப்பதில்லை. துறை அதிகாரிகள் வெளியிடங்களுக்கு செல்லாமல் அலுவலகப்பணியை புரிந்தாலும் எங்களுக்கு அன்றைய தேதிக்கான சம்பளம் வழங்குவதில்லை. ஆனால் பணிக்கு வந்து அலுவலக நேரம் வரை காத்திருக்கிறோம். மாவட்ட நிர்வாகம் பரிந்துரைத்த குறைந்தபட்ச சம்பளம் கூட வழங்கப்படவில்லை.
எங்களுக்கு 24 மணி நேரம் என்பதால் அதிகாலை, நள்ளிரவு எந்த நேரத்திலும் வேலைக்கு அழைக்கின்றனர். மழை, வெள்ளம், வறட்சி பாதிப்புகளின் போது அதிகாரிகள் ஞாயிறும் வேலைக்கு வரச் சொன்னால் கூட சம்பளம் தருவதில்லை. அரசு விடுமுறை தினத்தில் அதிகாரிகளுக்கான ஜீப் ஓட்டினாலும் சம்பளம் கிடையாது. வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வினோத்திடம் கோரிக்கைகளை தெரிவித்து நடவடிக்கை எடுக்க கேட்டுள்ளோம் என்றனர்.