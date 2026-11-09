அரசு பள்ளிகளில் முடங்கும் ஹைடெக் லேப்கள்: கவனிக்குமா கல்வித்துறை
அரசு பள்ளிகளில் முடங்கும் ஹைடெக் லேப்கள்: கவனிக்குமா கல்வித்துறை
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் அரசு பள்ளிகளில் செயல்படும் ஹைடெக் லேப்கள் முடங்கி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மாணவருக்கு டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்த 2018 – 2019 ல் 6,029 உயர்நிலை பள்ளிகளில் ஹைடெக் லேப் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 13,600 உயர், மேல்நிலை பள்ளிகளில் இவ்வசதி உள்ளது. உயர் நிலையில் தலா 10, மேல் நிலையில் தலா 20 கம்ப்யூட்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இணையவசதி உள்ளது.
மாணவருக்கு ஆன்லைன் சார்ந்த பாடம், அடிப்படை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கற்றுத் தரும் 'டி.என்.ஸ்பார்க்', அசஸ்மெண்ட் தேர்வு, என்.எம்.எம்.எஸ்., சிலாட் தேர்வுகள் கோச்சிங் போன்றவை இங்கு நடக்கின்றன. ஆனால் பல லேப்கள் சரிவர செயல்படாமல் முடங்கி வருவதாக ஆசிரியர்கள் ஆதங்கப்படுகின்றனர்.
இதுகுறித்து மதுரையில் தமிழ்நாடு பி.எட்., கணினி அறிவியல் வேலையில்லா பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநில பொதுச் செயலாளர் குமரேசன் கூறியதாவது:
இந்த லேப்கள் செயல்பாடு ஒரே மாதிரியாக இல்லை. கம்ப்யூட்டர் பழுதடைகின்றன. கிராம பள்ளிகளில் இணைய சேவை பிரச்னையாக உள்ளது. பேட்டரிகள் வழங்கவில்லை. சர்வர் முடங்குகிறது. போதிய பராமரிப்பு இன்றி முடங்குகிறது.
சில பள்ளிகளில் லேப் நல்ல நிலையில் இருந்தும் மாணவருக்கு பாடவேளை ஒதுக்குவதில்லை. ஒரு பக்கம் ரூ.கோடிக்கணக்கில் செலவு செய்து தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புகள் உருவாக்கினாலும், மறுபக்கம் அவை மாணவர் கற்றலுக்கு முழுமையாக பயன்படுகிறதா என கேள்வி எழுந்துள்ளது.
லேப்கள் நோக்கம் மாணவருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அறிவை கற்பிப்பது. பி.எட்., கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உள்ளிட்ட உயர் கல்வித் தகுதி பெற்ற ஆசிரியர்களை இங்கு நேரடியாக நியமிக்க வேண்டும் என்றார்.