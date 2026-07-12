தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ குன்றத்தில் தீபம்: நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றணும்

﻿ குன்றத்தில் தீபம்: நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றணும்

﻿ குன்றத்தில் தீபம்: நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றணும்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:08 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருப்பரங்குன்றம்: திருப்பரங்குன்றத்தில் நடந்த பா.ஜ., ஓ.பி.சி., அணி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதாவது: திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் பிரச்னையில் தி.மு.க., அரசு முதல் த.வெ.க., அரசு வரை நீதிமன்ற உத்தரவை கடைப்பிடிக்கவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவை த.வெ.க., அரசு கடைபிடிக்க வேண்டும்.

கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை வரவேற்கிறேன். தன் கூட்டத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டால், வாரிசு அடிப்படையில் பல்வேறு நபருக்கு அரசு வேலை கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளது.

கோவை குண்டுவெடிப்பில் இறந்த குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். கரூர் சம்பவத்தில், த.வெ.க., தலைவர் விஜய் மதியம் 12:00 மணிக்கு வருவதாக கூறிவிட்டு இரவு 7:00 மணிக்கு தான் வந்தார். அவர் தாமதமாக வந்ததற்கு யார் காரணம் என்றார்.

கூட்டத்திற்கு அணியின் மாநில தலைவர் வீர திருநாவுக்கரசு தலைமை வகித்தார். பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் வரவேற்றார். மாநிலச் செயலாளர் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் முன்னிலை வகித்தார். மேலிட இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி, பா.ஜ., மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சிவலிங்கம், பொருளாளர் ராகப்பன், செயலாளர் இளையராஜா, இளைஞர் அணி மாநில துணை தலைவர் வெற்றிவேல் முருகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அணி மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சரவணகுமார் நன்றி கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us